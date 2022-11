annonse

I USA ville en gruppe studenter arrangere male- og skriveverksted.

Det er ikke uvanlig at studenter har såkalte «extramural activities», aktiviteter utenom den ordinære studieplanen. Det som vekker oppsikt er temaet for male- og skriveverkstedet, som heter «Lei av hvite cis-menn?».

I LHBT-terminologien er cisperson en hvis kjønnsidentitet matcher biologisk kjønn, mens en transperson har mismatch mellom disse.

Det er Gender Sexuality and Resource Center ved Gettysburg College, et privatuniversitet i Pennsylvania, som står bak arrangemenentet som ledd i prosjektet «Peace & Justice», fred og rettferdighet på norsk.

Etter planen skulle male- og skriveverkstedet avholdes 12. november, og deretter skulle kunstverkene stilles ut i universitetets kantine. Men nå er det utsatt på ubestemt tid etter negative reaksjoner, skriver NY Post.

En plakat for male- og skriveverkstedet ble nemlig delt i sosiale medier, hvor folk blant annet pekte på at at rasisme er rasisme og kjønnsdiskriminering er kjønnsdiskriminering, uansett hvem den retter seg mot.

En tidligere student som Fox News Digital har snakket med, tror verkstedet ble arrangert fordi de «trodde de skulle slippe unna med det», men at de fikk kalde føtter da saken spredte seg på Instagram. Han tror også arrangementet sender negative signaler til Gettysburgs alumni og potensielle donorer.

Saken fortsetter.

Den tidligere Gettysburg-studenten sier at invitasjonen gjorde ham «ganske opprørt», fordi det at «folk tillates å diskriminere basert på seksualitet og rase» ikke er slik han «som hvit cis-mann» lærte å kjenne Gettysburg.

Også tidligere skal studenter ha blitt utsatt for forfølgelse i egenskap av å være hvite, menn og gjerne heteroseksuelle. NY Post skriver at en student ved Yale i 2019 oppfordret til å overvåke og «samle dritt» om hvite menn på campus for å undergrave dem hvis de senere i livet nomineres til USAs høyesterett.

Utspillet fant sted på samme tid som Trump-nominerte Brett Kavanaugh gikk igjennom «confirmation hearings», utspørringer i Kongressen, før han kunne godkjennes som ny høyesterettsdommer. Nominasjonen utløste et ras av beskyldninger om seksuelle overgrep begått av Kavanaugh som student.

