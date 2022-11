annonse

En spørreundersøkelse utført for Dagbladet Børsen viser at skatteflyktninger ikke får stor støtte i befolkningen.

Det er InFact som har laget undersøkelsen, og den viser at hver andre nordmann har sympati i liten eller svært liten grad med de som flytter fra skatten. Men hver fjerde svarte at de har stor eller svært stor grad av sympati med utflytterne.

Professor emeritus i skatterett ved BI, Ole Gjems-Onstad, sier til Dagbladet Børsen at han har forståelse for at det er lite sympati. Men Gjems-Onstad tror årsaken er at de fleste ikke forstår helt hvordan formue- og utbytteskatten fungerer, og at utflytterne møter lite støtte blant politikere og i mediene.

– Debatten om formuesskatten viser at Norge er delt i to. De som er urolige overfor utflyttingen er de som tror på privat verdiskapning og at vi er avhengige av det.

– Venstresiden avviser ideologisk at det finnes privat verdiskaping, sier han til Børsen.

Han tror at flere vil flytte, dersom venstresiden får flere gjennomslag i skattepolitikken:

– Hvis SV får gjennomslag for sin skattepolitikk, så gjør det nok det. De bryr seg ganske enkelt ikke, og tror ikke det er noe som heter privat verdiskapning. De mener det handler om utnytting av fellesskapets ressurser, og at vi ikke er avhengige av bedriftseierne.

BI-professoren mener det finnes et klart skille i politikken, og halvparten av Norge stemmer på partier som ikke har tro på privat verdiskapning.

