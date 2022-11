annonse

Den Oscar-vinnende skuespilleren Jon Voight «ber» til høyere makter om at Trump kommer tilbake som USA president snarest.

I et nytt videoklipp på Twitter, hyller Voight USAs forhenværende president Donald Trump. Det to minutter lange klippet som ble lagt ut på søndag har tittelen «Wake up America», og begynner med at Hollywood-legenden erklærer det som sin «store ære» å si «Gud velsigne Amerika».

I videoen argumenterer Voight med at Trump var den eneste presidenten som «forsto sannheter» og hadde det amerikanske folks «beste interesser» og den amerikanske drømmen i tankene.

Han hevder at kun Trump kan «stoppe denne sumpen, dette bedrag og urettferdighet,» i en opplagt referanse til USAs politiske system. Han oppfordrer deretter seerne om å «be» for at den tidligere presidenten «vender tilbake til presidentskapet.»

Urettferdighet

Videre etterlyser Voight en «helbredelse» for USA fra «all urettferdigheten som finner sted». Han advarer amerikanere om at USA er «i fare for en tredje verdenskrig», og insisterer på at tiden er inne for å «se på denne løgnen – dette bedraget – som fortsetter dag etter dag».

– Kan dere ikke alle se denne løgnen? Vi må alle våkne, for hvis vi ikke ser denne løgnen, vil dette landet dø; dø i sin skjønnhet, sin frihet og sin mulighet, sier han og legger til:

­ ­– USA skal være de fries land, men er langt fra dette.

Løgn og bedrageri

Voight hevdet videre at «den eneste måten vi [høyresiden] kan vinne disse valgene på er å se løgnene, bedrageriet og korrupsjonen fra venstresiden, media og de ukjente.»

– Det er et mørkt nett, en mørk verden, Men ikke så mye lengre fordi, mine venner, en endring kommer og et nytt lys vil dukke opp, sier han.

– Vi må alle se denne sannheten og la rettferdighet skje nå, legger han til.

