annonse

Da politiet ankom åstedet, satt mannen rolig og drakk vin.

Klokken 05.11 natt til søndag fikk politiet i Møre og Romsdal en melding om at noen hadde tatt seg inn i en bar i Kristiansund. Det viste seg å være en mann i 60-årene som hadde brukt en øks for å komme seg inn etter stengetid.

– Da politiet kom til stedet satt mannen og drakk vin, forteller operasjonslederen i politiet til NRK.

annonse

Les også: Alkoholmotstander: – Så er hylekoret for å få alkoholskjenking i gang igjen

Mannen, som også hadde gjort en del skadeverk inne i baren, ble først undersøkt av helsepersonell, før han ble kjørt til arresten.

– Vi vil avhøre han i løpet av dagen for å få hans forklaring og så følge opp saken videre, sier politiet, og legger til:

annonse

– Dette er ikke en atferd som politiet ønsker og vi ser alvorlig på det. Saken blir derfor fulgt opp fra vår side.

Les også: WHO vil ha minstepris på alkohol

Da den ubudne gjesten tok seg inn hadde eieren av baren stengt og gått hjem. Han sier også at det mangler flere flasker og mistenker at den arresterte ikke var alene om ugjerningen. I tillegg til at vinduet ble knust, var også deler av inventaret ødelagt.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT