Norske kommuner følger i all hovedsak formannskapsmodellen, det vil si at plassene i formannskapet fordeles etter partienes størrelse i kommunestyret.

Formannskapsmodellen sikrer dermed at også den politiske opposisjonen og mindre partier får ta del i kommunenes daglige stell mellom kommunestyremøtene.

Etter en lovendring i 1993 fikk kommunestyrene adgang til å innføre byrådsmodellen, også kjent som parlamentarisme, med Stortinget og regjeringen som forbilde. I denne modellen går byrådet ut fra et flertall i bystyret, ifølge Store norske leksikon.

Hittil er Norges hovedstad Oslo og nest største by Bergen de eneste som har innført parlamentarisme i lokaldemokratiet. Nå vil også Stavanger, som med sine 230.000 innbyggere er Norges tredje største tettsted, bli mer som storbyene.

Det er klart etter Stavanger «bystyre in spe» i dag stemte for parlamentarisme. 34 av 67 representanter stemte for å anbefale et slikt prosjekt, mens 33 representanter vil beholde dagens kommunestyre og formannskap.

De fleste fra Høyre stemte for parlamentarisme, mens tre av partiets representanter gikk inn for fortsatt formannskap. Arbeiderpartiet delte seg på midten, slik at ni stemte for og ni stemte imot, står det på kommunens nettsider.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Folkets Parti (tidligere Bompengepartiet) var overveiende imot forslaget om parlamentarisme. Venstre var for, mens Miljøpartiet De Grønnes fire representanter både stemte ja og nei.

Endelig avgjørelse må vente til etter kommunestyrevalget 2023. Det blir nemlig opp til neste kommunestyre å votere for andre og siste gang. Da vil det også kreves to tredjedelers flertall, mot simpelt flertall i dagens avstemning.

Et konsulentfirma i Bergen har på oppdrag fra Stavanger kommune utarbeidet en rapport om fordeler og ulemper ved de to modellene. Det anslås det at overgang til parlamentarisme vil ha store praktiske og økonomiske konsekvenser.

– De økonomiske konsekvensene av en overgang til parlamentarisme er vanskelig å tallfeste nøyaktig, men erfaringene fra andre kommuner tilsier at et skifte av styringsform vil innebære økte kostnader til politisk styring. Vi har estimert dette til en merkostnad på minst 12 millioner kroner årlig i Stavanger kommune, men dette er et grovt estimat som ikke tar hensyn til eventuelle engangsutgifter knyttet til skifte av styringsform.

– Økte kostnader til politisk styring og økt profesjonalisering med flere heltidspolitikere trekkes frem som en ulempe ved parlamentarismen av noen, mens andre mener det er en investering i lokaldemokratiet å sikre tilstrekkelig kapasitet både i posisjon og opposisjon, skriver de to forfatterne bak rapporten.

De poengterer at parlamentarisme gjør det enklere å holde noen ansvarlig for feil og mangler, blant annet ved at bystyret kan stille mistillitsforslag mot byrådet. Samtidig er modellen mer konkurranse- enn konsensusorientert.

– Ved en eventuell overgang til parlamentarisme vil graden av konflikt trolig bli påvirket av hvorvidt byrådet har flertall eller mindretall. Vi har også sett at det er flere organisatoriske valg i utformingen av styringsmodellen som kan påvirke politikken i en mer majoritets- eller konsensusorientert retning.

