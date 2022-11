annonse

Ikke alle i Ap er enige om den foreslåtte lakseskatten.

Regjeringens omstridte forslag til grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen innebærer en tredobling av skatten, og en beregning av skatten på grunnlag av en teoretisk «normpris». Dette har medført at investeringer på hele 35 milliarder langs kysten er stanset eller satt på vent. Opposisjonen og oppdrettsnæringen har reagert kraftig på forslaget, og frykter for bransjens overlevelse.

Men også internt i Arbeiderpartiet er det murring. Mandag gikk to av partiets ordførere i klinsj om skatten.

– Jeg er veldig redd for at effekten blir negativ. Vi ser noe av den effekten allerede, ved permisjonsvarsler som kom i forrige uke. Det har jo skapt usikkerhet og utrygghet, og det er jo en tilstand svært få vil leve i, sa ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) i Hitra kommune i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Hans kommune er særdeles avhengig av oppdrettsnæringen. Hele 1000 personer er sysselsatt innen oppdrettsnæringen på Hitra.

Ut mot «sutring»

Ordfører Per Lerøy (Ap) i Austreim kommune går på sin side ut mot det han kaller «sutring» i oppdrettsnæringen.

– Det virker jo veldig spesielt når du sender ut permitteringsvarsel på grunn av et forslag som er ute på høring, to måneder før høringsfristen går ut. Vi vet jo ikke hva som blir resultatet, sa Lerøy i debatten.

– Jeg mener det definitivt må ligge verdier igjen i de kommunene som stiller arealer til rådighet. Hvis ikke så har ikke oppdrettsnæringa livets rett på kysten i Norge.

Saken fortsetter.

– Bør ta en fot i bakken

Haugen konstaterer følgende om skatteforslagets effekt på Aps oppslutning på meningsmålingene:

– Hvis man trodde at man skulle få en velgertilstrømning med dette forslaget om grunnrenteskatt, så viser vel meningsmålingene at det slettes ikke er tilfelle. Så jeg tror man bør ta seg en fot i bakken og spørre seg om man har satset på det som er rett.

Mandag ettermiddag skal Aps sentralstyre møtes, blant annet for å diskutere lakseskatt og dårlig oppslutning på målingene.

