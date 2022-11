annonse

Trond Giske er en politisk veteran. Det er politikk han vil drive med. Og han bygger seg opp som leder for partiets største lokallag.

– Ap har mistet Trond Giske og Hadia Tajik. Ap-ledelsen hadde håpet Giske hadde trukket seg pent og stille ut av politikken slik Hadia Tajik har gjort. Giske har valgt motsatt strategi, skriver redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv.

– Når AUF-leder Astrid Hoem går i strupen på Trond Giske på Debatten og Jonas Gahr Støre gir henne støtte i dagens Politisk kvarter, viser det et parti som ikke klarer å opptre som et samlet lag. Støre bidrar selv til at selvskadingen fortsetter.

annonse

Hoem tok ikke frem #metoo-saken mot Giske, men det lå under. På Politiske Kvarter i NRK gjorde Støre nok en feil da han tok frem #metoo, mener Lerø.

Les også: Dagsavisen: Trond Giske er ikke egnet

– Jeg tror hun har mye rett. Jeg forstår det Astrid Hoem sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre i Arbeiderpartiet. Vi har en ganske vond sak bak oss, og det er ikke noe poeng å glemme den, sa Støre.

annonse

Slik åpner han #metoo-saken mot Giske på nytt, skriver redaktør Lerø, og tror Støre må tolkes slik at Trond Giske skal holdes utenfor på grunn av anklagene.

– Det er lov, både for Støre og Hoem, å mene at #metoo-anklagene mot Giske skal fungere som et hinder for at han får posisjon i partiet, men som strategi for å få Ap oppover på meningsmålingene, er det et bomskudd, mener redaktøren.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT