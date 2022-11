annonse

SalMar er en av Norges største lakseoppdrettere. Det Frøya-baserte konsernet har rundt 1.800 ansatte og en markedsverdi på femti milliarder kroner.

De største eierne i SalMar er Witzøe-familien med 50,88 prosent, mens Folketrygdfondet sitter på 4,73 prosent. Som andre laksekjemper fikk SalMar en ublid overraskelse da statsbudsjettet 2023 ble lagt frem forrige måned.

Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet foreslår nemlig en grunnrenteskatt som beregnes ikke ut fra selskapenes overskudd, men løpende inntekter og investeringer. Regjeringen vil ha en effektiv sats på 40 prosent.

Med tillegg av skatt på selskapenes overskudd må fiskeoppdretterne dermed betale 62 prosent. Store norske leksikon forklarer grunnrente som avkastningen som private eiere får fra ressurser som staten stiller til rådighet.

Les også: Oppdretts-milliardær rømmer fra Støres skattemerd

Nyheten om grunnrenteskatt ble sluppet sist i september. Oslo Børs reagerte kontant med å sende aksjekursen ned fra 600 til nesten 300 kroner.

Både oppdrettsselskapene og deres lobbyister advarte om at grunnrenteskatten vil få negative konsekvenser, blant annet stans i investeringer. Nå viser det seg at det også går mot permitteringer og oppsigelser i bransjen.

I dag ble det kjent at SalMar permitterer inntil 851 ansatte fordelt på avdelingene InnovaMar på Frøya i Møre og InnovaNor på Senja i Troms. Det skjer uken etter at konkurrenten Lerøy sendte permitteringsvarsel til 339 ansatte.

Salmar-sjef Frode Arntsen forklarer permitteringsvarslene med at ingen er villige til å inngå fastpriskontrakter som følge av grunnrenteskatten, som skal baseres på en normpris beregnet ut fra børsprisene på laks.

– Vi må få klarhet fra regjeringen om hvilken pris som skal ligge til grunn for skatten, det kan ikke være normprisen som de har foreslått, for kontraktsmarkedet har helt andre priser, sier Arntsen til E24.

Hans Stølan, som er hovedtillitsvalgt i LO-tilsluttede Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel-arbeiderforbund og selv ansatt i SalMar, takker Støre for «årets julegave», og langer samtidig ut mot Finansdepartementet.

Les også: Har allerede brukt opp ti prosent av grunnrenteskatten

– Det er veldig sjelden at Finansdepartementet fremstår som en sammenrasket gjeng av inkompetanse. Men her har de levert et makkverk av et venstrehåndsarbeid som truer tusenvis av arbeidsplasser i distriktskommuner.

På spørsmål fra E24 tror Stølan ikke at SalMar sender ut hundretalls permitteringsvarsler for å legge politisk press på regjeringen.

– Det er ikke uvanlig for oss å ha permitteringer, men de har vanligvis mindre omfang og varer ikke så lenge som det som er varslet nå. Vi i næringen som kjenner dette på kroppen og har skoene på og vet at dette ikke er et narrespill.

I dag forsvarte finansminister Trygve Slagsvold Vedum nok en gang grunnrenteskatten på havbruk. Vedum poengterte overfor NTB at grunnrenteskatten ikke gjelder foredling inne på fabrikken, men omsetning av fangst.

– Det er viktig å få frem at regjeringen ikke har foreslått grunnrenteskatt på den delen av næringen som det nå varsles permitteringer i. Det er ikke foreslått grunnrenteskatt på foredling, sa finansministeren til NTB.

– Hovedelementene ligger fast. Vi skal skjerme de små aktørene, og lokalsamfunnene og kommunene skal sitte igjen med minst halvparten. Når det gjelder innretningen, som for eksempel bunnfradraget, hvor det skal ligge, vil vi selvfølgelig lytte til innspillene som kommer i høringen. Det er et mål at dette til syvende og sist blir en riktig beskatning.

Les også: SV-Haltbrekken: Lakseskatten er bra for vanlige folk

Sjømat Norge beskylder Vedum for å ikke forstå «avgjørende sammenhenger» i næringslivet. Sjømat Norge er bransjens egen interesse- og lobbyorganisasjon, og kontrolleres av de rundt 800 medlemsbedriftene.

– Dessverre utviser finansministeren manglende forståelse for avgjørende sammenhenger i havbruket og kystnæringslivet når han antyder at forslaget om å tredoble skatten på norsk havbruk ikke får konsekvenser for bearbeiding i Norge, sier Geir Ove Ystmark, som er administrerende direktør i Sjømat Norge, til NTB.

Statsministeren uttaler til NRK at permitteringer av et slikt omfang er et «stort alvor, og det håper jeg de selskapene som tar beslutningene tenker igjennom».

