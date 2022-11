annonse

António Guterres hevdet at verden er på «full fart mot et klimahelvete» da han talte til klimatoppmøtet COP27 i Egypt.

Han brukte uttrykket «highway to climate hell», en omskriving av AC/DCs «Highway to hell», men Sylvi Listhaug er kritisk AC/DC-referansen. Hun mener vi burde forvente at FNs generalsekretær ikke holder innholdsløse tordentaler midt under en energikrise.

– Han må slutte å snakke som Greta Thunberg og forholde seg til virkeligheten. Guterres løsninger ville destabilisert verden og gitt enda mer makt og penger til totalitære stater. Tror Guterres virkelig at Putin og sjeikene i Midtøsten ville kuttet ut produksjonen av gass og olje hvis Norge og andre demokratiske land hadde gjort det? Selvsagt hadde de ikke det, sier FrP-leder, Sylvi Listhaug til Dagbladet, og legger til:

– Frp ønsker å bidra til å få ned utslippene, men det må være en realistisk tilnærming. Jeg forventer at FNs generalsekretær opptrer seriøst og ikke bruker samme retorikk som de mest ekstreme klimaaktivistene.

Under klimatoppmøtet snakkes det høyt om en tilværelse uten fossilt brennstoff. Men Listhaug kaller det et luftslott.

– Verden er og vil være avhengig av fossil energi i mange tiår. Det spørsmålet alle seriøse politikere må stille seg i tillegg til å være opptatt av å utvikle fornybar energi, er hvilken fossil energi vi skal bruke og hvem som skal produsere den, sier Listhaug.

