annonse

I stedet vil Ukrainas påtalemyndighet samle bevis på russiske krigsforbrytelse for å holde Kreml ansvarlig for sine ugjerninger på et senere tidspunkt.

Den ukrainske statsadvokaten Andriy Kostin erklærte i et intervju med BBC i helgen at Ukraina ikke vil vurdere å inngå våpenhvileforhandlinger med Russland.

Han gjentok Kyivs argument om at innsamling av bevis for krigsforbrytelser begått av russiske styrker i Ukraina, sammen med internasjonalt samarbeid mot Kreml, er avgjørende for å holde Russland ansvarlig for sine krigshandlinger.

annonse

– Jeg tror ikke at spørsmålet om å gjenoppta noen forhandlinger er mulig, sa han fredag.

Det har ikke vært noen offentlige forsøk på å gjenoppta fredssamtaler mellom de to sidene siden initiativene for å få til en våpenhvile i samtaler i Istanbul i løpet av de første ukene av konflikten brøt sammen uten fremgang.

Ukraina lider mest

annonse

Kostin avviste også det nylig rapporterte presset fra USA og Vesten om å vise mer åpenhet mot våpenhvilesamtaler – i lys av de negative ringvirkningene av krigen på resten av verden:

– De hører ikke missiler. De vet ikke hva som er bombing. De vet ikke hva som er drap, voldtekt, plyndring, sa han da han ble spurt om krigens innvirkning på europeiske borgere.

– Ukrainere betaler med livet for den samme kampen, sa han i en erkjennelse av de negative økonomiske konsekvensene knyttet til Russlands invasjon, som inkluderer økt global inflasjon, spesielt innen energi.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT