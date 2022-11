annonse

Forfatteren Sumaya Jirde Ali står frem og forteller om en angivelig ubehagelig opplevelse med den kjente komikeren.

– Dette er en historie jeg har båret på i tre uker. Jeg har vært i tvil om jeg skal fortelle den, og jeg er det enda. Nå gjør jeg det. I tre uker har jeg vært låst i en tilstand av sorg, fortvilelse og gryende raseri, skriver Ali i et innlegg på Facebook.

Det hele skal ha begynt med at han snakket engelsk til henne og at han reagerte aggressivt da hun fortalte at hun snakket norsk. Ali skriver:

– På sekunder skifter Antonsen ansikt. Han går fra å være en smilende mann til en som skriker «SHUT THE FUCK UP» til meg slik at jeg får spyttklysene hans i ansiktet.

På et tidspunkt skat Antonsen ha fortalt Ali at hun var «for mørkhudet for å være her».

– Kanskje var det en mislykket vits, kanskje var det ren rasisme, kanskje mente han det ikke, uansett er det umulig for meg som en 24 år gammel svart kvinne å vite hva en 53 år gammel hvit berømthet prøver på. Intensjonen hans spiller likevel ingen rolle, for resultatet er det samme. Antonsen reiser seg opp og tvinger frem en hånende latter før han snur seg mot de tre, fremmede hvite mennene ved nabobordet. «Er dere ikke enige i at hun er for mørkhudet til å være her?», spør han dem mens han peker mot meg. Som om han foretok en undersøkelse ved bordet. Så snur han seg mot meg og sier «se på deg, du er jo det.», skriver Ali.

Ble fysisk

Opptrinnet skal ha eskalert og blitt fysisk, skriver forfatteren.

– Jeg merker jeg er sekunder unna totalt sammenbrudd så jeg og Cathrine reiser oss opp. Antonsen gjør det samme. Han står ikke bare i veien, han tar et skritt nærmere og griper tak i meg. Jeg river meg løs og med gråtkvalt stemme ber jeg ham om å ikke å ta på meg. Han ber meg igjen om å holde kjeft før han igjen forsøker ta på meg. «Vær så snill og ikke ta på meg», sier jeg. «Shut the fuck up», svarer han.

Ali har anmeldt forholdene til politiet, som bekrefter overfor Aftenposten at Oslo politidistrikt har mottatt en anmeldelse i forbindelse med en hendelse på Bar Boca i Oslo 23.10.22.

Atle Antonsen sier til Nettavisen at dette er en «trist og ubehagelig sak», men at han mener det er uryddig av ham å kommentere noe mer.

