Gunnar Skirbekk spør i Aftenposten 12.11., ‘Kan populismen knekkes?’ Skirbekk har tilsynelatende et mer nyansert forhold til populismebegrepet enn en kunne forvente og tittelen skulle tilsi. Han skiller mellom positiv populisme i betydningen folkestyre, og negativ populisme, i betydningen antidemokratisk og nasjonalistisk populisme.

Det er et godt og betimelig skille. Og han erkjenner det selvsagte, at «i demokratier har velgerne alltid rett».

Men han har åpenbart ikke skjønt at det representative vestlige liberale demokratiet, som opprinnelig bygde på selvstyre, nærdemokrati og internasjonalt samarbeide mellom suverene stater, har forvitret og er i ferd med å utvikle seg til et sentralisert føderalistisk elitevelde styrt av et tverrnasjonalt politisk aristokrati av yrkespolitikere, byråkrater og i noen grad også næringslivsledere og akademikere, som bare i svært begrenset grad representerer velgernes interesser.

Den politiske makten, og forvaltningen av en stadig større del av velgernes skattepenger, er som en følge av globaliseringen flyttet fra kommunestyret i Hammerfest og på Hønefoss og fra Stortinget i Oslo til EU-kommisjonen i Brussel, FN i New York, Verdensbanken i Washington D.C., WHO i Geneve, World Economic Forum i Davos og til et stadig voksende humanitærpolitisk kompleks av internasjonale og private NGOer som er fullstendig utenfor demokratisk kontroll.

De tiltar seg en stadig større del av det politiske rom og legger beslag på stadig mer av skattepengene våre. Mye forsvinner i høye lønninger, frynsegoder og administrasjon, uante summer i brune konvolutter og private lommer og bare en begrenset del av alle pengene kommer de mange gode formålene til gode. Det internasjonale politiske aristokratiet har det til felles at det har vokst frem på velgernes bekostning og er finansiert av staten, dvs. skattebetalerne, dvs. velgerne.

I demokratier har velgerne alltid rett. Det har Skirbekk rett i. Han har bare ikke fått med seg at globaliseringen de siste fire ti-årene har ført til at det vestlige demokratiet har sterkt forvitret. Det hjelper bare ikke at velgerne alltid har rett, når velgerne ikke lenger har representasjon.

Det er påfallende, men kanskje ikke så rart at Skirbekk underslår dette til dels fordekte, men viktige faktum. Skirbekk er selv blitt en del av det nye globale aristokratiet.

Skirbekk har bl.a. vært medlem av The Overseas Correspondence Board of Chinese Social Sciences Quaterlysiden 1994. Han har vært norsk koordinator av Marco Polo-programmet, et samarbeidsprogram mellom universitetet i Bergen og East China Normal University i Shanghai, også siden 1994, samt i The Advisory Board of Philosophical Analysis i Shanghai siden 2010.

Sånn sett har Skirbekk en internasjonal profil som akademiker, ikke ulik Erik Solheims profil som politiker og talerør for globalisering generelt og Kina spesielt. Begge to med bånd til Kina og røtter på venstresiden i norsk politikk, men i godt selskap, som norske representanter i det nye internasjonale aristokratiet, sammen med både Erna Solberg og Børge Brende fra Høyre så vel som Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet.

Verre er det at Skirbekk gjør seg selv skyld i en særdeles tendensiøs og åpenbart politisk drevet fortegning av virkeligheten når han stempler innvandringskritikk, elitekritikk, anti-globalisme og motstand mot avståelse av suverenitet og selvstyre til en sentralisert og i stor grad ikke-demokratisk konføderasjon som EU, som anti-demokratisk nasjonalisme og handelsfiendtlig proteksjonisme.

Det blir feil!

Han viser bl.a. til Brexit. Men flertallet av de britiske velgerne, og et overveldende flertall av Brexit-tilhengere i Storbritannia, er på samme måte som EU- og EØS-motstanderne i Norge verken nasjonalister, på noe vis antidemokratiske eller mot internasjonal samhandel og samarbeide.

Dette er rett og slett ikke sant. Å stemple et flertall av britiske (og mange norske) velgere som nasjonalister (les; fascister og nazister) er rett slett forbannet løgn.

Det er verre enn det. Det blottlegger en enorm arroganse og forakt for folket som er typisk for det nye globale aristokratiet. Og det blottlegger elitistiske, ekskluderende og antidemokratiske holdninger som store deler både venstresiden og høyresiden i norsk politikk åpenbart føler seg hjemme i.

Det er menneskelig, men like fult utilgivelig at en filosof, høyt respektert akademiker og tidligere kritisk samfunnsviter som Skirbekk, ikke skjønner sin egen rolle og sin egen samtid. Den må de siste ti-årene åpenbart ha gått ham hus forbi.

Jeg har selv vært med på å forhandle frem EØS-avtalen, men er blitt stadig mer kritisk til den massive overføringen av kompetanse til EU-kommisjonen og forvitringen av rettsutviklingen i Norge, og dermed undermineringen av Stortingets lovgivende myndighet som implementeringen av over 13.000 EU-direktiv og rettsakter siden 1994 har ført til.

Jeg vil ha meg frabedt å bli karakterisert som antidemokratisk av den grunn. Tvert imot, er den økende skepsisen til EU og EØS primært drevet av et ønske om å ivareta demokrati og lokalt selvstyre, og ikke overlate politikken og rettsutviklingen i Norge til de 55.000 ikke-valgte teknokratene og byråkratene i EU-kommisjonen i Brussel.

Jeg er, som det store flertall av de som kan karakteriseres som ‘antiglobalister’ mot udemokratisk sentralisme og føderalisme, men klart for internasjonal samhandel og internasjonalt samarbeide mellom frie og uavhengige stater.

Og min ‘nasjonalisme’ når det gjelder kritikken mot ACER er begrunnet i et ønske om at norske forbrukere skal få beholde fordelene knyttet til våre komparative naturgitte fortrinn i stedet for å gi dem bort til utenlandsk storkapital, på samme måte som innbyggerne i andre land nyter godt av naturgitte fortinn knyttet til et fordelaktig klima for landbruk eller forekomster av verdifulle mineraler.

Og min kritiske holdning til en uhemmet innvandringspolitikk er, som de fleste andres, begrunnet i ønsket om å beholde et relativt homogent og konfliktfritt samfunn med lav kriminalitet og muligheten for å opprettholde og styrke en velferdsstat som jeg og mine forfedre og formødre (!) har slitt for å bygge opp.

Jeg er, som de fleste andre innvandringskritikere, for humanitær bistand, men mot økonomisk velferdsinnvandring. Jeg synes ikke multikulturalisme akkurat er så mye å hige etter uten at jeg er xenofob av den grunn. Jeg mener at asylinstituttets intensjoner om repatriering, som er klart lovfestet i internasjonal rett, bør etterleves, ikke minst av hensyn til å kunne opprettholde den menneskelige ressursbasen i de landene utvandrerne kommer fra.

Det kan være elementer av nostalgi i dette slik Skirbekk hevder, men det er ikke noe galt i nostalgi, og det burde være helt legitime politiske standpunkt i et demokrati, som ikke kan stemples som verken xenofobe, rasistiske eller populistiske i ordets negative betydning og slik Skirbekk påstår.

Den formen for stigmatisering og ekskludering som Skirbekk praktiserer, er politisk akseptabelt og politisk korrekt både av venstre- og av høyresiden, men fremstår ikke som noe annet enn elitens brutale hersketeknikk og et uttrykk for en usmakelig selvrettferdiggjøring av elitens privilegier. Den er grunnleggende folkefiendtlig, og den er grunnleggende udemokratisk.

I stedet for å stille spørsmålet «Kan populismen knekkes?», burde Skirbekk heller stilt spørsmålet ‘Kan demokratiet reddes?’, og ‘Hvordan skal vi få bukt med de folkefiendtlige globale elitene?’

Må vi ha dårlig samvittighet fordi vi synes enkelte ting var bedre før globalismen slo inn med full styrke og underminerte det representative demokratiet, ødela livsgrunnlaget for arbeiderklassen og store deler av middelklassen i flere land og overførte disposisjonsretten over store deler av vanlige folks surt opptjente skattepenger til internasjonale eliter med dekadente, oligarkiske og klart totalitære trekk?

Burde han ikke som god akademiker, i opplysningstidens og den vestlige vitenskapstradisjonens liberale ånd, bidra til å styrke, heller enn å innsnevre det frie ordskiftet med stigmatiserende karakteristikker av politiske meningsmotstandere? Og burde han ikke, som god borger, heller arbeide for å styrke folkesuvereniteten og demokratiet?

Det ville han antakelig gjort som kritisk samfunnsviter på 70- og 80-tallet, før han selv ble en del av ‘the establishment’ og kooptert inn som tilpasningsdyktig akademiker i det statslønnede globale aristokratiet på 90-tallet.

