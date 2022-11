annonse

En kanadisk klimaaktivist på FNs 27. problematiserer bruk av olje, kull og gass.

– Alle landene vet at oljeproduksjonen er nødt til å avta, men alle vil også selge det siste oljefatet, sier den kanadiske klimaaktivisten Tzeporah Berman til Klassekampen.

Berman har en klar beskjed til land som Norge, som fortsetter å investere i nye olje- og gassprosjekter.

– Alt vi bygger i dag vil koste milliarder av dollar og være infrastruktur som må brukes i 20 eller 30 år fram i tid. Den norske regjeringen vet godt at hvis vi fortsatt bruker mengden fossilt brensel som vi bruker i dag om 20 eller 30 år, vil millioner av mennesker dø, sier hun, og legger til:

– Hvert tonn karbon vi sparer atmosfæren vår for nå, redder liv.

Berman står bak Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, et forsøk på å stoppe bruk av olje, kull og gass, og å innføre klimavennlig energi. Hun vedgår at kortsiktig økning i kullproduksjon kan forsvares for å sikre at folk i Europa holder seg varme i vinter.

– Alle som hevder at det som skjer nå med energikrisa, betyr at vi trenger ny fossil infrastruktur eller prosjekter, bruker ganske enkelt Russlands krig mot Ukraina som en unnskyldning for å tjene mer penger i en tid hvor vi ikke har råd til å øke produksjonen av olje, kull og gass, sier hun, og fortsetter:

– Vi kan ikke håndtere klima- eller energikrisa ved å gjøre mer av det som har satt oss i krisene i utgangspunktet.

