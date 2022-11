annonse

Senior politisk analytiker på Fox News, Brit Hume, mener at president Donald Trump er i ferd med å miste sin innflytelse over Det republikanske partiet.

Hume kom med kommentarene på Fox News TV-programmet «Special Report» mandag:

– Jeg har tenkt en stund – og det finnes meningsmålinger som gjenspeiler dette – at selv om Trump opprettholder en reell innflytelse i Det republikanske partiet – ingen tvil om det – har den begynt å falme. Den begynte å falme, egentlig, tror jeg, etter hans oppførsel etter valget i 2020, da veldig mange mennesker som kanskje støttet ham inntil da, begynte å distansere seg fra ham, argumenterte Hume.

– Han har egentlig aldri gjort noe for å endre dette. Han fortsatte å insistere på at valget ble stjålet fra ham, at han var den virkelige presidenten, og så videre og så videre. Og hvis man ser på valgresultatene, gjorde kandidatene som fulgte denne linjen – som var enige med ham – det ikke spesielt bra, la han til.

– Jeg tror at når det kommer til mening og påvirkning, har stjernen hans falmet. Det betyr ikke at han ikke er en stor faktor, og at det kan bli stygt for republikanerne som vil stille i 2024 å komme forbi ham. Det kan bli blodig. Det kan bli smertefullt. Det kan være nok til at republikanere som støttet Trump blir misfornøyd i 2024 – du vet, å distansere seg fra ham. Så, den vanskeligste jobben de har, er å prøve å omgå Trump, avsluttet Hume.

