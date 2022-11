annonse

I dag har russiske raketter regnet over Ukraina, fra Kharkiv i øst til Lviv i vest. I alt skal det dreie seg om hundre stykk.

Byen Lviv ligger omtrent 70 kilometer fra Ukrainas grense mot Polen. Mye tyder på at to russiske raketter har fortsatt inn i Polen, hvor de slo ned i landsbyen Przewodów og drepte to personer, melder blant annet polske medier.

Det betyr at Russland teknisk sett har angrepet et Nato-land. Det kan i verste fall utløse et militært svar fra Nato mot russiske mål. Men i Moskva avviser landets forsvarsdepartement at de står bak en slik handling.

– Uttalelser fra polske medier og embetsmenn om at russiske raketter skal ha slått ned i området rundt landsbyen Przewodów, er en bevisst provokasjon for å eskalere situasjonen, sier departementet, gjengitt av det statlige nyhetsbyrået Tass.

– Ingen angrep ble gjennomført mot mål nær den ukrainsk-polske grensa, heter det videre. Departementet avviser dermed at rakettene som traff Lviv og omegn kan ha fortsatt videre til eller over grensen mot Polen.

Russland har i stor grad sluppet opp for høypresisjonsraketter, og har derfor måttet ta i bruk raketter med dårligere presisjon.

I kjent russisk stil er det russiske propagandaapparatet allerede i gang med å vri skylden over på Polen. På Telegram skriver profilen «Logika Markova», det vil si Markov-prinsippet, at Polen startet andre verdenskrig.

Saken fortsetter.

– Man må huske at andre verdenskrig begynte på grunn av Polen. På grunn av Polens arrogante og selvsikre lederskap. Og på grunn av den gale russofobien i Polen. Deretter forstyrret de dannelsen av en antihitler-koalisjon på grunn av faktumet at, ut fra hat mot Russland, de ikke tillot Den røde armé krysse Polen for å slå Hitlers Wehrmacht.

– Polakkene håpet deretter å paradere over Den røde plass i Moskva sammen med Wehrmacht. De håpet på å slå Tyskland. Generelt er de polske lederne gærninger og krigshissere. Og nå kan de antenne en tredje verdenskrig igjen.

Mariusz Gierszewski, den polske journalisten som først meldte hendelsen, sier ifølge NTB at hans kilder i «tjenestene» mener det er snakk om rester av en russisk rakett som ble skutt ned av Ukrainas væpnede styrker. Gierszewski jobber i radiokanalen ZET.

