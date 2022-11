annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier etterforskere har avdekket over 400 krigsforbrytelser i Kherson-regionen og er i gang med å pågripe de skyldige.

– Den russiske hæren har etterlatt de samme grusomhetene i Kherson som vi har sett i andre deler av landet vårt. Etterforskere har allerede dokumentert over 400 krigsforbrytelser. Likene av døde sivile og soldater er funnet, sa Zelenskyj søndag kveld, ifølge Forsvarets Forum.

Ukrainske myndigheter allerede er i gang med å pågripe og straffeforfølge russiske soldater og leiesoldater i Kherson for grusomhetene som er begått, ifølge Zelenskyj:

annonse

– Vi vil finne og stille alle de skyldige for retten, forsikrer den ukrainske presidenten.

Gjenerobring

Søndag opplyste det ukrainske militæret at de hadde gjenerobret 4.500 kvadratkilometer nordvest for Dnipro-elven

annonse

– 226 byer, landsbyer og tettsteder er tatt tilbake, og lov og orden er gjenopprettet. Det berører totalt 100.000 mennesker, tilføyde Zelenskyj.

Fredag skal tilbaketrekkingen av 30.000 russiske soldater fra Kherson by og andre steder på den vestlige bredden av Dnipro ha blitt sluttført. De russiske styrkene hadde da okkupert området i over seks måneder.

Vonde spor

Ukrainere i Kherson by har uttrykt stor lettelse over at byen er frigjort. Men, som Zelenskyj, sa de at russerne hadde etterlatt seg dype og vonde spor.

– Gud vil straffe dem. Alle sammen. For alt det de har gjort, sa 47 år gamle Svitlana Vilna til nyhetsbyrået AFP kort tid etter frigjøringen.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT