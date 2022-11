annonse

Et par timer etter at Ukrainas president holdt tale til G20-toppmøtet rammes landet av et omfattende russisk rakettangrep.

Angrepet synes å ha rammet kraftverk, og herunder skriver NTB at halve hovedstaden er mørklagt. Det meldes også at boligblokker er blitt truffet.

Ukraina opplyser at russerne har skutt ut 100 raketter i ettermiddagstimene i dag. Rakettene skal ha slått ned fra øst til vest i landet, herunder Kyiv, Lviv i vest, Kharkiv i nordøst, Odesa i sør, Poltava, Mykolajiv, Dnipro og Tsjernihiv.

Andrij Jermak, stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj, setter rakettangrepet i sammenheng med at presidenten noen timer i forveien hadde holdt videoappell til G20, som er samlet til toppmøte på øya Bali i Indonesia.

Forleden ble russerne tvunget til retrett ut fra Kherson, en av de aller første byene som russerne okkuperte etter at invasjonen startet 24. februar i år.

Etter skuefolkeavstemninger i høst ble Kherson oblast, sammen med Luhansk, Donetsk og Zaporizjzja oblaster, innlemmet i Den russiske føderasjon. Selv om det ikke lenger finnes russiske myndigheter i Kherson, står Kreml fast på at byen er russisk.

De russiske nyhetsbyråene Tass og Interfax har ennå ikke formidlet noen uttalelse fra Kreml om dagens rakettangrep. Tass har imidlertid en kort notis om saken.

