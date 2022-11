annonse

Raketter skal ha truffet Nato-landet Polen, og to polakker skal være drept. Det er fortsatt uavklart om rakettene er russiske, men amerikansk etterretning mener at de er det. Russiske raketter har i dag regnet over Ukraina.



Polske medier melder ifølge NTB at to personer skal ha blitt drept i en eksplosjon forårsaket av raketter på avveie i landsbyen Przewodów i Polen, nær grensen til Ukraina.

Polske myndigheter har foreløpig ikke uttalt seg om saken, men statsminister Mateusz Morawiecki har hasteinnkalt landets nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, melder RMF 24.

RMF 24 skriver ikke noe om hendelsen i Przewodów, men melder at møtet trolig holdes som følge av de russiske rakettangrepene mot kraftanlegg i en rekke ukrainske byer.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱 — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

Radio Zet erfarer at to personer er drept etter at rakettene slo ned i landsbyen i Lublin-provinsen tirsdag. Politiet, påtalemyndighetens kontor og hæren har rykket ut til stedet, skriver NTB.

USAs etterretning mener at rakettene stammer fra Russland. Russiske raketter har i dag regnet over hele Ukraina, frå Kharkiv i øst til Lviv i vest. Sistnevnte by ligger omtrent 70 kilometer fra den polske grensen.

Det sier en ikke navngitt kilde i etterretningen til nyhetsbyrået AP. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet av myndighetene i Polen eller USA.

Saken fortsetter.

Estlands utenriksminister kaller hendelsen «dypt bekymringsfull». På Twitter skriver departementet at de er i «tett konsultasjon med Polen og andre allierte».

Medlemmer av forsvarsalliansen Nato kan utløse artikkel fem, som betyr at et angrep på ett land anses som et angrep på alle.

The Jerusalem Post skriver at det er uklart hvordan alliansen vil og kan reagere hvis rakettangrepet viser seg å være utilsiktet. Natos respons på russisk militær aggresjon vil kunne være et avgrenset angrep mot Russland.

#BREAKING: Suspected missile hits village in Poland, killing 2 people pic.twitter.com/wAFbZBHjgH — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 15, 2022

Den israelske journalisten Amichai Stein har på Twitter delt to bilder som han hevder viser krateret fra og et fragment fra raketten.

Møte i den polske nasjonale sikkerhetsetaten

På grunn av krisesituasjonen har Polens statsminister Mateusz Morawiecki, i samråd med president Andrzej Duda, beordret et møte ved den nasjonale sikkerhetsetaten med medlemmer av komiteen for ministerrådet for nasjonal sikkerhet og forsvarssaker.

Det opplyser talsmann for den poliske regjeringen, Piotr Mueller, tirsdag kveld, ifølge den polske mediekanalen TVN24.

– På grunn av krisesituasjonen beordret statsminister Mateusz Morawiecki, i samråd med president Andrzej Duda , et møte i det den nasjonale sikkerhetsetaten med medlemmer av komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarssaker, sa Mueller.

– All informasjon som vil bli presentert for komiteen i dag vil senere bli kommunisert til offentligheten så langt det er mulig, la han til.

– Jeg appellerer til ikke å offentliggjøre ubekreftede opplysninger før da, vi vil kommentere det og informere om det etter møtet som vil finne sted nå, etter at relevant informasjon er presentert av tjenestene som vil informere om disse hendelsene, avsluttet han.

Ved siden av statsministeren og presidenten, vil flere høytstående personer i det poliske sikkerhetsetablissementet delta på møtet, inkludert: Mariusz Kamiński, sjefen for innenriks- og administrasjonsdepartementet, Zbigniew Rau, sjefen for utenriksdepartementet, justisminister Zbigniew Ziobro, samt sjefen for de operative typene av de væpnede styrkene og politisjefen.

Artikkel 4

Ifølge Phillips P. O’Brien, professor i strategiske studier ved University of St. Andrews, er det lite sannsynlig at hendelsen vil føre til at Polen påberoper seg Artikkel 5 i NATO-pakten, som sier et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle medlemsland.

O’Brien mener at det er mer sannsynlig at Warsawa vil utløse Artikkel 4, som lyder som følger: «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Dette vil sannsynligvis føre til økt militærstøtte til Ukraina fra NATO, spesielt med tanke på krigføring i luften:

«Det russiske missilet som endte med å drepe to polakker vil resultere i at NATO påberoper seg artikkel 4 ikke artikkel 5 (se nedenfor). Konsultasjonen vil trolig resultere i mer støtte til Ukraina, spesielt luft- og anti-luftmakt. Vil gi Polen reell innflytelse,» skriver han i en tweet.

The Russian missile screw-up that ended up killing two Poles will result in NATO invoking article 4 not article 5 (see below). The consultation will probably result in more support for Ukraine, particularly air and anti-air power. Will give Poland some real influence. pic.twitter.com/n92JHvFqGv — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) November 15, 2022

Saken oppdateres.

