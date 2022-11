annonse

Vi har virkelig ikke kommet så fryktelig langt.

Atle Antonsen er en kjendis som nyter høy status og popularitet i Norge. Dessverre er det mange i dette kaliberet som tror at de kan oppføre seg akkurat som de vil – og de turer frem, åpenbart uten å bruke hodet sitt.

Resett har sin historie med Sumaya Jirde Ali. Det er en historie jeg vil beskrive som en skamplett for oss, og som jeg gjerne skulle hatt ugjort. Det er imidlertid umulig. Det eneste vi kan gjøre er å beklage til Sumaya for den kampanjen som ble autorisert av den tidligere ledelsen i Resett, og som bidro til at hun mottok mye hets og usaklig sjikane. Vi beklager. Dette er ikke overenstemmelse med dagens Resett. Det representerer ikke oss. Dagens Resett tar avstand fra det. La det være klart.

Nå har Antonsen selv beklaget opptrinnet, men jeg registrerer at det er noen som tviler på det Sumaya forteller, og støtter Antonsen. Tror folk virkelig at dette er helt usannsynlig, og at slike ting bare ikke skjer?

Dette er ikke noe man bare finner på. De som har ment at Sumaya bare dikter bør tenke seg litt om. Det skal fryktelig mye til før man begynner å lyve om så alvorlige hendelser for hele Norge. Man tar en skikkelig stor risiko. Og selv har jeg sett for mye rart der ute, til å betvile at noe sånt faktisk kan inntreffe. Jeg har hørt for mange stygge og dumme ord ramle ut av munnene på mennesker som har drukket for mye alkohol. Og jeg har sett hvordan voksne mennesker med posisjon, penger eller status kan oppføre seg på fylla.

Men alkohol er ingen unnskyldning. Det er når man drikker at hemningene slipper taket. Det er derfor alkohol er så farlig.

Vi har virkelig ikke kommet lenger enn at voksne mennesker i Oslo sier til noen at de er «for mørkhudede for å være her». Vi har ikke kommet lenger enn at fulle familiefedre kaller svarte idrettsutøvere for «Kunta Kinte» og sier at de må komme seg tilbake til plantasjene. Nei, slikt er ikke representativt. Men det skjer. Og man må jo si ifra når man erfarer det.

Vi har imidlertid ikke kommet lenger enn at folk faktisk bare sitter og ser på at andre utsettes for rasisme, uten å si ifra. Det er kanskje det mest provoserende med sånne saker. Når ingen griper inn. Noen ganger kan man neste miste pusten over folks evne til å være vitne til urett, uten å stå opp for det som er rett og riktig.

Nå vil noen kanskje mene at det er synd om Antonsens karriere er over på grunn av dette. Vel, jeg forstår at mange liker ham som komiker. Men når man oppfører seg på denne måten, så kan man ikke slippe unna uten å vise genuin anger.

Det er lov å ha en fortid. Det er lov å ha gjort ting man angrer på. Å lære av sine feil er bra. Og rasisme er feil. Rasisme er dumt. Det er noe vi alltid må være på vakt mot. Ingen – absolutt ingen – fortjener å dømmes på bakgrunn av sin hudfarge. Vi kan ikke premiere folk med status og prestisje – hvis de ikke skjønner dette. Alkohol er ingen unnskyldning.

Det skal litt til før Antonsen tilgis for dette.

Red.anm.:

Hendelsen fant sted natt til søndag 23. oktober. Onsdag 26. oktober skal Antonsen ha sendt Ali melding og beklaget det som skjedde. I et offentlig innlegg på Facebook klokken 18:05 i kveld gjentar Antonsen sin beklagelse.

– Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv, skriver Antonsen blant annet.



– Jeg vet hvilke verdier jeg har, og hva jeg står for. Jeg har aldri tenkt at det kan være mulig for meg å være rasistisk. Men etter denne kvelden og disse idiotiske kommentarene skjønner jeg at jeg må gå noen runder med meg selv.

