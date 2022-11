annonse

Natos svar mot Russlands rakettangrep bør være «hardt og prinsippfast», krever Ukrainas regjering.



Moskva har svart med blank avvisning og forsøk på å vri skylden over på Polen etter at Russland, under sitt rakettregn over Ukraina i går, sendte raketter eller vrakrester av raketter inn i Polen og drepte to mennesker.

Det regnes teknisk og trolig også politisk som et angrep på Polen og dermed Nato. Trolig vil Nato komme med en respons. Istedenfor å utløse artikkel 5, som sier at angrep på ett Nato-medlem er et angrep på samtlige Nato-medlemmer, antas det at Polen inntil videre vil iverksette artikkel 4 om konsultasjoner.

Nå krever Kyiv, som er Russlands motpart i krigen som Russland innledet 24. februar, om at Natos svar må være «hardt og prinsippfast», melder NTB. De spesifiserer imidlertid ikke hva slags reaksjoner det bør være.

– Et kollektivt svar på russiske handlinger må være hardt og prinsippfast, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter tirsdag kveld.

– Blant umiddelbare handlinger: Et Nato-toppmøte med Ukrainas deltakelse for å tegne opp ytterligere felles handlinger, som vil tvinge Russland til å endre sin opptrappingskurs, samt forsyne Ukraina med moderne luftfartøy, fortsetter Kuleba.

Ifølge den ukrainske presidentens kontor avfyrte Russland flere enn 90 raketter mot Ukraina tidligere tirsdag, i hovedsak rettet mot kritisk infrastruktur, skriver NTB. Over 70 raketter ble angivelig skutt ned av det ukrainske forsvaret.

