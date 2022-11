annonse

Trond Giskes dårlig skjulte og gjentatte angrep på partiledelsen forsterker velgernes negative inntrykk av Arbeiderpartiet.

– Over lang tid har vi sett hvordan Trond Giske har profilert seg selv mer enn han har spilt på lag. Ikke minst har han rekruttert sine tilhengere fra hele landet til lokallaget han har tatt over. Fra Nidaros sosialdemokratiske forum langer han ut mot partiledelsen både indirekte og direkte. I offentlighet mer enn antyder han at dagens partiledelse er inkompetent, skriver politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg, og legger til:

– Mange i partiet har sett seg lei på dette, men få har lyst å si disse tingene høyt. Ikke minst har Giskes misnøye spredt seg. Særlig nå når partiet ligger under 17 prosent på siste meningsmåling.

Aalborg mener det var modig av AUF-leder Astrid Hoem å si at Giske må ta ansvar, det har blitt vanskelig å drive politisk debatt i Ap.

– Svaret fra Trond Giske på direkten må ha gitt flere enn meg hakeslepp. Først la han vekt på at Ap-folk må snakke hverandre opp. Deretter sa han: «Hvis vi skal hakke på hverandre og ta interne kriger, det er da vi blir små», skriver Aalborg, og sier videre:

– Her traff Giske spikeren på hodet, men kanskje ikke akkurat slik han hadde tenkt. Et parti med uro og interne strider er det få som vil stemme på. Men det var mer enn absurd å høre disse ordene fra den i Ap som har skapt mest uro gjennom hakking på partiledelse og partikollegaer i full offentlighet.

I Debatten mener Trond Giske at fallet i Ap handler om «en dyp tillitskrise». Redaktøren i Vårt Land sier at han forsøker å skrive sin egen rolle ut av årsaken til Aps fall, samtidig som han forsøker å legge all skyld på Støre.

