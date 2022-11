annonse

Det er ikke bare mennesker i Ukraina som har måttet utstå vold og overgrep begått av udresserte russiske soldater.

De russiske soldatenes sadisme og bestialitet har sjokkert en hel verden. På steder som har vært under russisk okkupasjon, avdekkes det vilkårlige drap, voldtekter og andre mulige krigsforbrytelser mot sivilpersoner.

Senest forleden mente oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole at Russland slett ikke er den europeiske kulturnasjonen de fremstiller seg som, men «barbari som tilhører mørkeste middelalder».

Uttalelsen kom i et intervju med Nettavisen. Bakgrunnen er at Wagnergruppen, en privat leiehær i Russland, hadde rekruttert en fange fra et fengsel. På slagmarken i Ukraina hadde mannen overgitt seg, men ble senere tilbakeført til russerne i en fangeutveksling – og slått i hjel med slegge mot hodet som straff.

Men også katter, hunder og andre firbente har fått lide. I et tilfelle skal russiske soldater ha banket en hund så den ikke klarte å gå. Deretter skal de ha minelagt hunden for å sprenge folk som kom for å hjelpe, skrev Mail Online.

Den seneste episoden i serien «dyriske scener hvor russiske soldater er involvert» foregår i Khersons zoologiske hage. Byen ble nylig forlatt av russerne – men ikke før de blant annet hadde stjålet en rekke kulturskatter.

Nå viser det seg også at russerne tømte dyreparken. Ulver, vaskebjørner, påfugler, en lama og et esel er blant tyvegodset. På videoen ovenfor ser vi lamaen sette seg i motverge og stirre en russer rett i ansiktet.

Saken fortsetter.

I videoen ser man også Oleg Zubkov, best kjent som innehaver av Tajgan Løvepark på Krim, løfte en vaskebjørn etter halen. De har ikke forsøkt å skjule tyveriet. Blant annet er navnet ТАЙГАН (Tajgan) synlig på uniformene.

– Det vil bli mye bedre her for ulvene: store områder, Krims solvær, og dessuten vil de få en hann etter karantenen, sier Zubkov, som kaller det en «midlertidig evakuering». Dette skriver The Washington Post. Zubkov bedyrer at de har overskudd av vaskebjørner på Krim og at dette kun var en «humanitær aksjon».

Zubkov, uhøytidelig kalt Løvekongen, er en småberømt figur. Han er kjent for sin private zoo, herunder det som skal være Europas største samling av løver. Zubkov har flere ganger ligget i strid med russiske myndigheter, som de facto styrer halvøya. I 2019 la retten ned forbud mot attraksjonen «spasere med løver».

