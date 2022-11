annonse

Charleston, South Carolina. Brun med sin karakteristiske hentesveis og ulastelig antrukket i blå dress, hvit skjorte og rødt slips skred Donald Trump inn på talerstolen i Mar-A-Lago for å bekrefte det vi lenge har skjønt, at han kommer til å stille som kandidat til presidentvalget i 2024.

Det er en mindre høyrøstet, mindre skrytende og mer statsmanntype Trump vi ser denne gangen. Trump er mer avmålt enn tidligere. Han latterliggjorde riktig nok Bidens mange blundere, men lot klokelig være å angripe DeSantis eller noen av de andre konkurrentene til nominasjonen som republikanernes presidentkandidat.

Han åpnet med å si at Amerikas comeback starter her og nå. Hovedbudskapet var at dette ikke vil være hans valgkamp. «Dette er vår valgkamp.» Og han poengterte at «Vi representerer sunn fornuft og den vanlige arbeidende mann og kvinne i USA.»

Han skjønner og spiller på det som først og fremst valgte ham til president i 2016, når han fortsatt går i strupen på ‘establishment’ det han betegner som de etablerte politikernes hykleri overfor velgerne.

Han påpekte således at «den største trusselen mot nasjonen ikke kommer utenfra, men er innenfra landets grenser, fra korrupsjonen i statsadministrasjonen i Washington D.C.»

Han lovte å innføre et livslangt forbud mot at politikere skal kunne bygge seg opp formuer på å aksjespekulasjon og innsidehandel samt at tidligere medlemmer av Kongressen skal kunne drive innbringende lobbyvirksomhet etter endt politisk karriere.

Og han lovte at valgordningen skulle gjennomgås og endres og gjøres ens for alle stater ved at bare papirstemmer blir tillat, at alle stemmer skal innleveres på valgdagen, at det innføres krav om velger ID i alle delstater og at valgresultatet skal være klart samme kveld valget finner sted.

Ellers lovte han å få inflasjonen ned, sikre grensene mot Mexico, sørge for at USA blir energiuavhengig igjen, gjenoppbygge Forsvaret og få på plass et rakettskjold mot interkontinentale raketter.

Det lå også mellom linjene at han kommer til å være mer restriktiv i forhold til USAs støtte til krigen i Ukraina, selv om det ikke ble uttrykt eksplisitt.

Det er en ny og kommunikasjonsstrategisk sett mindre vulgær og smartere Trump vi nå ser. Det skal bli vanskelig for DeSantis og de andre republikanske kandidatene å utfordre ham selv om mange har ment at Trumps dager som republikanernes presidentkandidat er talte.

