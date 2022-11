annonse

Gro Harlem Brundtland har sagt ja til å stå på valg for Oslo Ap neste år, skriver Avisa Oslo. Det betyr at scenen er duket for et mulig comeback.

– Jeg svarte ja da nominasjonskomiteen tok kontakt for to dager siden. Jeg tenkte jeg får gjøre mitt lille bidrag. Thorvald (Stoltenberg, journ.anm.) gjorde det samme på min alder. Nå må vi alle trå til i forkant av det kommende valget, sier 83-åringen til Avisa Oslo.

Hun er foreløpig innstilt av nominasjonskomiteen i Oslo Ap på 65. plass. Innstillingen er ikke endelig.

I et kommunevalg veier personstemmer og såkalte slengere mye tyngre enn ved stortingsvalg. Såkalte slengere innebærer at velgere kan stemme på kandidater for andre partier enn det partiet de faktisk stemmer på. Derfor finnes det en viss sjanse for at Brundtland kommer inn i bystyret om et års tid.

Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister, i tillegg til den første kvinnelige lederen av Arbeiderpartiet.

