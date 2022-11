annonse

Rune Østgård er almenpraktiserende advokat i Steinkjer. Han har nylig utgitt sin andre bok, som har fått tittelen: «Fraudcoin1000: 1000 år med inflasjon som politikk.»

Boken tar for seg den historiske utviklingen til pengepolitikk i Norge og internasjonalt. Den forklarer på en enkel måte hva inflasjon er, og argumenterer med at det er en politikk som bevisst ble tatt i bruk for å øke makten til de rike og staten på bekostning av så å si alle andre.

Boken inneholder også noen betraktninger om hvordan verdensøkonomien og inflasjonen vil utvikle seg i fremtiden. Østgård mener blant annet at det pengepolitiske systemet som vi har over hele verden i dag, som kalles et fiatpengesystem, nå synger på det siste verset.

I et lengre intervju med Resett, forteller han hva boken handler om og skisserer hovedargumentene. I tillegg kommer han med sine refleksjoner rundt inflasjon, pengepolitikk og økonomi generelt.

– Dette er den første norske boka som bare handler om inflasjon og pengepolitikk og som fremstiller det på en måte som alle kan forstå, svarer Østgård, når han blir spurt om å kort oppsummere hovedpoengene i sin nyutgivelse.

Du kan følge Rune Østgård på Twitter, der han har brukernavnet @enur72. Boken ‘Fraudcoin: 1000 år med inflasjon som politikk’ kan kjøpes på nettbokhandlene og hos Gull er Penger.

