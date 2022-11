annonse

Arbeiderpartiet har en historisk lav oppslutning på målinger. En hodejeger mener at Jonas Gahr Støre er fellesskapets mann og Giske er en cowboy som tenker på seg selv.

– Trond Giske har en tendens til å utfordre eksisterende makt. Dette kan han simpelthen ikke la være fordi det er åpenbart, i hans hode, at det bare er en person som rettelig bør ha makten. Nemlig ham selv, skriver hodejeger Lars Esholdt i SOL, og legger til:

– Han er i besittelse av et tydelig makten og har en ego-drive som er de færreste forunt. Han elsker å påvirke og elsker oppmerksomhet. Han er scenevant og kan gjøre det meste på strak arm. Åpenbart karismatisk, tilsynelatende sjarmerende og forførende.

Esholdt skriver at med Ap’s historikk og den globale, økonomiske krise så har han kommet til at Giske ville gjøre partiet en tjeneste ved å finne andre jaktmarker. Den tidligere nestlederen har ikke formatet til å kunne representere bredt, han har ikke evnen til å lede stabilt over tid.

– Jonas Gahr Støre er en naturlig introvert, lojal, strukturert og ærekjær. Han kan best sammenliknes med en «corporate» person som traust arbeider for de overordnede mål og verdier. Ikke for seg selv og egen vinnings skyld, skriver Esholdt, og fortsetter:

– Støre er ikke maktorientert stilmessig, men søker kontroll og forutsigbarhet på et mangehodet troll. Det nok kan gi en og enhver problemer. For en type som Støre kan dette by på mange skuffelser. Han er åpenbart en fellesskapets mann med særdeles sterk integritet, minus en smule karisma.

