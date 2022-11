annonse

USAs president Joe Biden har opplyst Nato-allierte om at eksplosjonen i Polen skyldtes et russisk luftvernmissil, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Klokken 15.40 tirsdag traff et missil landsbyen Przewodów øst i Polen rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina. To personer ble drept.

Ifølge NTB mener Nato at det ikke er noe som tyder på at dette var en villet handling.

Joe Biden mener at raketten sansynligvis ikke kommer fra Russland.

– Det er usannsynlig gitt kursen missilene hadde at de kom fra Russland, men vi får se, sa han til reportere på G20-møtet i Indonesia.

Det dreier seg muligens om et missil av typen S-300 – et bakke-til-luft missilsystem utviklet av Sovjetunionen, og som både Russland og Ukraina benytter seg av.

S-300 er blitt videreutviklet i to retninger: Av Russland til et bakke-til-bakke våpen, som betyr at det kan brukes til å treffe mål på bakken, og av begge land til å være et luftvern.

Hvis S-300 brukes som luftvern så er det for å skyte ned større, ballistiske missiler.

