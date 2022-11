annonse

Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev påstår at Vesten er i ferd med å nærme seg en verdenskrig, i en Twitter-melding onsdag.

Medvedev påstår at Vesten har innledet en hybridkrig mot Russland ved å vise til eksplosjonen som rammet en polsk landsby tirsdag kveld.

– Episoden med det ukrainsk-påståtte «rakettangrepet» på en polsk bondegård beviser bare én ting. Nemlig at Vesten ved å føre en hybridkrig mot Russland rykker nærmere en verdenskrig, hevder Medvedev.

The incident with the Ukrainian-alleged “missile strike” on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022