Etter to personer ble drept av missiler i Nato-landet Polen, avholder forsvarsalliansen krisemøte.

Polske medier rapporterte om et missilnedslag i Przewodów onsdag kveld. Landsbyen ligger nær grensen til Ukraina. Polske myndigheter rapporterer at to personer ble drept i eksplosjonen.

Klokken 10 onsdag formiddag møttes Nato-ambassadørene til et krisemøte. Klokken 12.30 skal generalsekretær Jens Stoltenberg holde pressekonferanse.

Det var en mulighet for at Polen kanskje ville utløse Natos artikkel 4, som gir et land rett til å rådslå med de andre om en trussel. Aftenposten rapporterer imidlertid at Polen ikke har gjort dette.

Nå tyder alt på at det var et ukrainsk luftvernmissil som forårsaket eksplosjonen, og at det ikke var en villet handling.

– Er det Ukraina som står bak, er det naturlig at Nato ikke gjør så mye mer med dette. Støtten til Ukraina vil bestå, og man har forståelse for at uhell kan skje i krig, sier Sigmund Simonsen, som er professor i rettsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, til Aftenposten.

