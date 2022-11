annonse

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg slår fast at eksplosjonen i Polen tirsdag trolig var en ukrainsk luftvernrakett brukt for å skyte ned russiske raketter.

– Våre innledende analyser viser at hendelsen sannsynligvis var forårsaket av ukrainske luftvernraketter som ble avfyrt for å skyte ned russiske raketter, sier Stoltenberg, ifølge NTB.

– Men la meg være tydelig: Dette er ikke Ukraina sin feil. Russland har det fulle ansvaret mens de fortsetter med sin ulovlige krig, legger han til.

Eksplosjonene i Polen viser at krigen i Ukraina fortsetter å skape farlige situasjoner, fremholder Nato-sjefen. Det er den russiske presidenten, Vladimir Putin, som har ansvaret for krigen, presiserer Stoltenberg.

– Det skjedde samtidig som Putin lanserte en ny bølge rakettangrep på ukrainske byer, som rammet infrastruktur og sivile ukrainske mål. Det er i seg selv en farlig situasjon, sier han.

Det er ifølge Stoltenberg ingen indikasjoner på at Russland planlegger militære angrep mot Nato, ei at eksplosjonen i Polen er et resultat av et overlagt angrep.

