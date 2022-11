annonse

Filter Nyheter ble nektet pressestøtte fordi de ikke har en debattredaksjon.

– Filter er et eksempel på et seriøst, redaktørstyrt, fremragende nyhetsmedie som gir hele den norske offentligheten nyheter, innsikt og kompetanse vi ellers ikke ville hatt. Om hvor mange andre, små enkeltaviser kan en si det samme? At de ikke kan motta støtte avdekker en mangel ved hele ordningen, skriver Snorre Valen i Journalisten, og mener at Filter Nyheter er viktig:

– Jeg må si det er en rimelig retro opplevelse å høre Medietilsynet i Dagsnytt 18 forsøke å forklare hvorfor Filter Nyheter ikke kan motta pressestøtte. Filter Nyheter er et av de viktigste nye tilskuddene til medie-Norge på mange år.

Snorre Valen har sittet på stortinget for SV, og nå er han redaktør i Amedia-avisen Nidaros. Han påpeker at mange av mediene i Norge er eid av store konsern. Resultatet er, ifølge ham selv, en utmerket geografisk spredning av kvalitetsaviser i konkurranse med hverandre.

– Men Filter har oppstått nettopp fordi avisen ikke er ledd i en større, strategisk vurdering av «mediemarkedet». Det er ikke i Schibsted/Polaris/Amedia-land det er rom for å slå seg opp med nye formater. Nytt, kvalitativt godt innhold som skal overleve, må nødvendigvis innrettes annerledes, mener Valen.

