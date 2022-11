annonse

Antonsen har ikke forstått hva betydningen av rasisme er, mener lederen av Antirasistisk Senter (ARS).

På Facebook beskriver Sumaya Jirde Ali en aggressiv og rasistisk oppførsel fra Antonsen. «SHUT THE FUCK UP» og «du er for mørkhudet til å være her,» skal Antonsen skal ha sagt til henne.

– Han har ordrett sagt «du er for mørkhudet for å være her». Hvordan man kan tenke at det er et forsøk på å være morsom, er bare sjokkerende. Han burde forstå det selv, sier leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour til Dagsavisen, og legge til:

– Vi ser mange rasistiske hendelser, og egentlig er det ikke veldig mye som overrasker oss lenger, men akkurat dette sjokkerte oss. Det handler om grovheten i det, og hvem det kommer fra.

Han synes at «du er for mørkhudet for å være her» bør, hvis være straffbart som en hatefull ytring.

– Det gjør det desto grovere at dette ble gjort i det offentlige rom, i en kontekst som er mer enn bare ordene som ble sagt, sier Mansour.

Lederen av Antirasistisk senter er kritisk til at folk ikke reagerer, men bagatelliserer slikt og unnskylder det med alkohol, eller «et misforstått forsøk på humor». Konsekvensen blir at man ikke tar oppgjør med holdningene som egentlig ligger bak dette.

– Vi må anerkjenne at hvite menn, og menn generelt, har en del privilegier som de tar for gitt, sier Mansour, og avslutter:

– Mange menn får sydd puter under armene.

