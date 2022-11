annonse

Fartsskriveren i trailere skal bidra til at bestemmelsene om hviletid overholdes, både for sjåførens og trafikksikkerhetens skyld.

Hos Kaasa Transport på Notodden hadde de likevel utviklet en praksis med å fjerne kortet fra fartsskriveren når traileren befant seg på selskapets lukkede område og skulle kjøres noen meter til vannslangen for vask og spyl.

Dette ble oppdaget i en sjekk ved Ørje tollstasjon i Østfold, ved grensen til Sverige. Kontrollørene merket seg at fartsskriveren og flissettet på traileren ikke stemte overens, og spurte innehaveren hva det skyldtes.

– Det viste seg at de ikke fikk helgene mine til å stemme. Jeg sa det som det var at jeg hadde flyttet bilen bort til rampa på terminalen for å vaske den i løpet av helgen. Der har vi tilgang til vann og strøm. Kontrolløren svarte da at alt av vedlikehold på bilen, smøring, teknisk og vask, skal anses som annet arbeid.

Det fortalte innehaveren til TransportMagasinet i fjor høst. Resultatet ble pålegg om umiddelbar ukehvil. Dessuten utstedte politiet et forelegg på 20.000 kroner, eventuelt 24.000 kroner hvis de valgte å ikke vedta boten.

Kaasa Transport synes det «grenser til galskap» at myndighetene «plutselig kan finne på å gjøre sånt som dette», skriver Tungt.no. Han beskriver helgevasken som en «sosial sammenkomst» hvor «guttene her hos oss bestiller pizza» mens de «pusser på bilene». Nå skal saken opp i Follo og Nordre Østfold tingrett.

– Det kommer nok ikke noen avgjørelse i morgen, sa Kaasa Transports advokat Odd Robert Aksnes til Tungt.no mandag, og trekker frem at flere vitner skal forklare seg at dommeren nok vil bruke litt tid på å komme frem til en avgjørelse.

