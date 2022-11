annonse

Norge har i mange år kunnet smykke seg med tittelen som et av verdens rikeste land. Ja, i 2018 utropte Verdensbanken oss til rikest i verden.

Det var før covid-19, energikrisen og ikke minst dyrere mat, stigende renter og skjerpet skattenivå gjorde innhugg i nordmenns privatøkonomi.

Nå står Ola og Kari i kø foran Matsentralen, skrev VG i september. Og i juli kunne TV 2 melde at også Oslo slumstasjon merker økt pågang av trengende.

Utviklingen er ikke ny. Før julen 2021 fortalte Resett at Frelsesarmeen forberedte seg på å hjelpe langt flere enn de 15.000 husstandene de vanligvis gir mat og klær til.

Skal vi tro et oppslag hos Dagens Næringsliv, tyr nordmenn nå også til varer med bulket, tilsølt og annen defekt emballasje. Avisen har snakket med Havaristen og Holdbart, som henholdsvis selger ukurante varer til nedsatt pris og overskuddsmat fra butikkene.

Siden i fjor har matvarer i snitt økt med 13,1 prosent. Med andre ord er hundre kroner i 2021 verdt 87 kroner i 2022, sett opp mot innholdet i handleposen. På enkeltprodukter og -kategorier er økningen imidlertid enda høyere, noe blant andre VG har påvist.

Hos Havaristen litt utenfor Oslo melder de at omsetningen økte med tretti prosent fra august til september og oktober. De merker seg samtidig at nye kundergrupper oppsøker utsalget, nemlig barnefamilier og unge folk som delvis har reist langveis fra.

Holdbart opplyser på sin side til Dagens Næringsliv at veksten er på fem til tjue prosent. Jo lengre utsalget ligger fra svenskegrensen, desto høyere omsetningshopp.

Felles for Havaristen og Holdbart er et varierende sortiment som skifter fra dag til dag og uke til uke. Holdbart har nettopp fått et parti pinnekjøtt på lager, mens Havaristen viser frem et par hansker som vanligvis koster 2.000 kroner, men nå selges for 600.

– Vi selger mellom 1.000 og 1.500 ferske brød hver dag til 15 kroner per stykk. Vi får brødene fra et bakeri som har full leveranse frem til klokken 8:00 om morgen. Det de ikke har fått solgt til butikker og andre, leveres til oss, opplyser Havaristen.

