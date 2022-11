annonse

Utestedet Bar Flag Oslo, der Atle Antonsen har eierandel, tar torsdag avstand fra rasisme, etter anmeldelsen av den kjente komikeren.

– Man skal kunne ferdes trygt hvor som helst, når som helst, uten å måtte bekymre seg for å bli utsatt for rasisme, trusler og sårende kommentarer, skriver utestedet i et innlegg på Facebook.

– Alle som jobber på Bar Flag er imot hver eneste form for rasisme, undertrykking, hatytringer, uten unntak og tar sterk avstand fra det som har skjedd. Vi er triste og sjokkerte av de nyhetene som har kommet frem, skriver de videre.

– Det føles på sin plass å skrive og bekrefte dette, da vi nå har blitt nevnt av media knyttet til denne saken, siden den involverte parten eier 6% av Bar Flag igjennom et annet selskap.

Politiet opplyste tirsdag at saken er ferdig etterforsket og ligger til påtalevurdering.

