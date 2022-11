annonse

Florida-guvernøren Ron DeSantis leder markant over tidligere president Donald Trump som Republikanernes foretrukne presidentkandidat i 2024 i ny meningsmåling.

På oppdrag fra The Economist, spurte YouGov-meningsmålingen respondentene om hvem de foretrekker mellom Trump og DeSantis som republikanernes presidentkandidat i 2024. Resultatene er klare og viser et markant skille mellom de to: Mens 39 prosent støtter DeSantis, støtter kun 26 prosent Trump. 35 prosent er «usikre» på hvem de vil stemme på.

Blant respondentene som opplyste at de hadde stemt på Trump i presidentvalget i 2020, ville hele 49 prosent stemme på DeSantis, mot 38 prosent på Trump, mens 13 forblir ubestemte. Blant republikanske respondenter var tallene nesten identiske, med 46 prosent som foretrekker DeSantis, 39 prosent som ønsker Trump, og 16 prosent usikre. Blant uavhengige veldigere var tallene henholdsvis 34 og 21 prosent.

Meningsmålingen var svært omfattende og stilte respondentene en rekke spørsmål, inkludert om spesifikke politiske forhold, resultatene i mellomvalget, Elon Musk, individuelle politikere og verdensmesterskapet fotball i 2022.

Inflasjon og priser ble ansett av respondentene som det viktigste spørsmålet, mens arbeidsplasser og økonomi kom på andreplass. I denne sammenhengen forventet halvparten av respondentene at gassprisene vil være høyere om seks måneder, mens 21 prosent forventet at de ville forbli de samme. 55 prosent av de spurte mente at USA allerede er i en økonomisk resesjon.

Totalt mente 59 prosent av respondentene at USA er «på feil spor», mens 30 prosent var av motsatt oppfatning. Mens 42 prosent var fornøyd med Demokratenes innsats over den siste tiden, var det tilsvarene tallet for Republikanerne 40 prosent. Populariteten til Joe Biden og Donald Trump var praktisk talt identiske innad i deres respektive partier.

Meningsmålingen spurte 1500 vokse amerikanske borgere og ble foretatt fra 13. til 15. november. Demografien til respondentene var representativ for den amerikanske befolkningen. Partifordelingen ble estimert til å være 34 prosent demokratisk og 31 prosent republikansk. 1287 av de 1500 respondentene var registrerte velgere.

I en annen nasjonal meningsmåling blant sannsynlige republikanske primærvelgere 15. november hadde Trump en knapp ledelse over DeSantis. Andre meningsmålinger på statlig nivå velgere fastslår at DeSantis leder over Trump og andre potensielle presidentkandidater.

