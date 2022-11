annonse

I over hundre år har Frelsesarmeen deltatt under tenningen av julegrana i Tromsø. Ja, det var Indremisjonen og deretter Frelsesarmeen som tidlig på 1900-tallet etablerte tradisjonen med julegran her i Norge.



Men i 2022 fikk de beskjed om å holde seg borte. Arrangøren Tromsø Sentrum ville nemlig ekskludere Frelsesarmeen for å inkludere andre.

Dermed så det ut til at Frelsesarmeen, kjent for sitt uniformerte personell med julegryter på gågater, torv og varehus i ukene før jul, ikke skulle få delta under grantenningen i slutten av november, herunder holde appell.

Beskjeden fra Tromsø Sentrum, som eies av Næringsforeningen i Tromsø og Tromsø kommune med henholdsvis to tredjedeler og en tredjedel hver, var at de måtte ekskludere Frelsesarmeen for å inkludere andre.

– Vi som arrangerer, Visit Tromsø, Næringsforeningen og Tromsø Sentrum, jobber med et bredt spekter av bedrifter og samarbeider med mange aktører, som Arctic Pride. Vi ønsker ingen appeller fra scenen som kan medvirke til ekskludering, het det opprinnelig fra Shilan Ghadani, daglig leder i Tromsø Sentrum.

Ikke uventet skapte utestengelsen reaksjoner. Kommentator Maja Sojtarić i Nordlys skrev hos Nordnorskdebatt.no at det «bokstavelig talt er scenenekt Tromsø Sentrum og de andre arrangørene holder på med». Document har også omtalt saken.

Nå mener Tromsø Sentrum og Frelsesarmeen at det hele bygger på en «misforståelse», og Frelsesarmeen får likevel delta, kunne Nordlys forleden melde. Frelsesarmeens medvirkning vil vel å merke videreføres «i ny drakt». De får fortsatt ikke holde appell, men skal komme med en «sprek overraskelse» til barna.

Saken fortsetter.

Nyheten om utestengelse av Frelsesarmeen ble ikke tatt nådig opp. Enkelte gikk så langt som å draptrue Tromsø Sentrums daglige leder Shilan Ghadani, skriver NRK.

– Det ble bestemt etter vi fikk flere henvendelser av organisasjoner med andre livssyn, sier Ghadani om den opprinnelige beslutningen om å ekskludere Frelsesarmeen.

Målet er at arrangementet skal være både religiøst og politisk nøytralt, og det ble derfor bestemt å droppe flere av de tradisjonelle appellene som har vært holdt i tidligere år, forklarer NRK, uten å presisere hvilke andre appeller som etter sigende ble droppet.

I sin kommentar hos Nordnorskdebatt.no poengterer Maja Sojtarić at hun ikke husker noen av appellene fra grantenningen de siste tjue årene. Hun har «personlig aldri opplevd at Frelsesarmeen har polemisert mot homofile, lesbiske, transpersoner eller andre religioner for den saks skyld fra scenen», altså slett ingen svovelprekener.

– Så lite kontroversielle er de. Som regel brukes disse appellene for å minne oss på veldedighet, medmenneskelighet eller andre generiske julebudskap som alle kan stille seg bak, skriver Sojtarić. Hun mener å se utestengelsen av Frelsesarmeen i sammenheng med at handelsstanden har overtatt og kommersialisert tradisjonen.

– Det som er interessant i denne saken er at folk i Tromsø har fått en ny liten vekker om at julegrantenninga egentlig er et helkommersielt produkt, helhjertet støttet av Tromsø kommune. Første vekkeren kom i 2015 da julegrantenninga ble flyttet fra første søndag i advent til første lørdag i advent, fordi det skulle gagne næringslivet i byen.

