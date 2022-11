annonse

På lederplass tar den britiske storavisen The Sun et kraftig oppgjør med Russland som medlem, eller kanskje rettere sagt tidligere medlem, av den europeiske høysivilisasjonen.

Russlands brutale krigføring i Ukraina, for ikke å nevne bestialiteten og perversiteten utvist av russiske soldater mot kvinner, barn, eldre og dyr, har sjokkert, opprørt og skapt avsky hos en hel verden.

Det er blant annet snakk om vilkårlige drap, voldtekter og tortur på bakken, og hyppig og upresis bombing fra luften. 15. november regnet russiske raketter over Ukraina, fra Kharkiv i øst til Lviv i vest.

annonse

Forleden sa oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets Høyskole til Nettavisen at Russland ikke er den europeiske kulturnasjonen de fremstiller seg som, men «barbari som tilhører mørkeste middelalder».

Les også: Russiske raketter regner over Ukraina



Etter rakettregnet over Ukraina tirsdag tar både politikere og militære her i Norge, herunder statsminister Jonas Gahr Støre, ordet terrorbombing i sin munn. De mener bombingen egentlig er hevn for russernes nederlag på bakken.

annonse

– Russland utfører en terrorkampanje, en kampanje med maksimal lidelse for den ukrainske sivilbefolkningen, med den hensikt å tilintetgjøre ukrainsk moral, uttalte dessuten general Mark Milley i Washington, D.C. i går, gjengitt av NTB.

Nå tar også den britiske storavisen The Sun et kraftig oppgjør med Russland etter Putins terrorbombing. På lederplass kaller de Russland en «kriminell stat», og sier at landet både må «beseires» og «skys av siviliserte nasjoner».

Saken fortsetter.

– Det overstiger vår fatteevne hvorfor G20-toppmøtet ikke bad Putins hersens lakei Sergej Lavrov om å dra dit pepperen gror. Lilletsaren i Kreml var for redd for å møte opp i egen person, så han sendte Lavrov til Bali for å sole seg i glansen av verdenslederne, herunder Rishi Sunak, skriver The Sun innledningsvis.

– Hvordan kunne de utstå noen som helst tilstedeværelse fra Moskva i går (15. september, red.anm.) etter at deres raketter regnet ned over Ukraina? Særlig etter at en rakett på avveie angivelig drepte to personer på Polens grense.

annonse

G20-toppmøtet på Bali har samlet lederne for verdens tjue største økonomier, herunder Storbritannias statsminister Rishi Sunak, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Kinas eneveldige leder Xi Jinping. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov var også til stede på Bali, men dro hjem allerede tirsdag.

Les også: «Dyriske scener»: Russere raner zoo – løfter vaskebjørn etter halen



– Kreml, som sliter i motbakke på grunn av den oppskrytte hærens ubrukelighet, tyr nå til brudd på nabolandets strøm og ødeleggelse av byene. Hvorfor i det hele tatt vurdere en fredsavtale med slike monstre? De ville uansett ikke holdt avtalen.

The Sun er klinkende klar på hva løsningen er: Først må Russland skys av siviliserte nasjoner. Deretter må russerne selv hamle opp med Putin.

– Denne kriminelle staten må beseires og skys av siviliserte nasjoner. Da vil kanskje dens folk hevne seg på Putin for ødeleggelsen og skammen som hans sinnegale vrangforestillinger har påført dem, konkluderer The Sun på lederplass.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT