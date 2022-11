annonse

Stad kommune har økonomiske problemer, og de gikk med 76 millioner kroner i minus i fjor. Det utgjør rundt åtte tusen kroner per innbygger.

For å få rettet opp en skakkjørt økonomi valgte kommunetoppene å flytte inn på Hotel Union Øye i Ørsta kommune på Sunnmøre. Det er et gammelt ærverdig hotell der kongelige og andre berømtheter bor, skriver NRK.

Men det kostet kommunenes innbyggere ikke mindre enn 39.900 kroner, og nå får de kritikk for pengebruken, fra Frp blant andre. Men kommunaldirektøren forsvarer pengebruken.

– Vi er her for å saldere budsjettet og vi må ut av kommunen for å få arbeidsro, sier kommunaldirektør Åslaug Krogsæter i Stad kommune til Fjordenes Tidende, og legger til:

– Det handler ikke om vi er en natt på hotell i året eller ikke. Vi må ha vilkår for å gjøre dette arbeidet. Reiser vi ikke vekk, så blir vi kontinuerlig forstyrret. Enhver ledergruppe, også i kommunene rundt om, gjør dette.

– De sløser bort pengene våre helt åpenlyst

– Her mistenker jeg at den beste teorien er at politikk ikke nødvendigvis er det «spill» som handler om å få mest mulig ut av ressursene våre, men at spillet heller handler om å få flest mulig stemmer ved neste valg, sier «sløseriombudsmannen» Are Søberg til Resett.

Han tror at grunnen til at politikerne fortsetter å sløse rett og slett er at velgerne ikke ser ut til å være veldig opptatte av å begrense unødvendig offentlig pengebruk.

Påstander om at ekstra høy hotellstandard skulle gi mer effektive kommunetopper, har Søberg liten tillit til.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i at det jobbes bedre på flotte hoteller. Spesielt ikke etter at det har blitt servert mer enn en flaske vin per person, som har vært tilfelle i flere av eksemplene Aftenposten har gravd fram, svarer Sløseriombudsmannen.

