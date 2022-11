annonse

Politiet etterforsker en mulig menneskesmugling til Norge. Sju personer ble stanset på samme fly og nå jakter de på bakmenn.

I det siste har politiet på Gardermoen anholdt utlendinger som kommer fra Athen. I september ble syv fra samme fly stoppet med falske pass.

– Siden august har det kommet en hel del personer til Norge fra Hellas og fremvist uekte reisedokumenter, altså pass. De reisende opplyser selv å være fra land i Midtøsten og Vest-Asia. Vi har igangsatt etterforskning for å avdekke om personene er utsatt for menneskesmugling, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Christoffer Wiborg Seyfarth, til Romerikes Blad.

Det skal visstnok være flere titalls asylsøkere, og politiet jobber med å finne ut om kriminelle står bak.

– Vi har ikke fokus på å etterforske de reisende, men ønsker å finne eventuelle bakmenn og de som kan ha hatt økonomisk vinning med å få de til landet, sier Wiborg Seyfarth, og legger til:

– Det er ingen indikasjoner om at de er her for å begå lovbrudd. Per nå er det ikke informasjon om utnyttelse, men det kan stille seg annerledes når etterforskningen har pågått en stund. Flere av de som har kommet fra Athen har søkt asyl i Norge.

Politiet jobber nå med å gjennomføre avhør av de reisende, hente ut informasjon fra flyselskapene og gjennomgang av beslag. Politiadvokaten forteller at falske pass kan koste flere tusen euro. Men det er enda ikke kjent hvordan de har fått tak i passene.

