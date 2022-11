annonse

To russere og en ukrainer fra utbryterrepublikkene øst i Ukraina er funnet skyldig i nedskytningen av Malaysian Airlines-flygningen MH17 i 2014.

298 mennesker mistet livet da flyet ble truffet av et russisk luftvernmissil over Donetsk oblast øst i Ukraina 17. juli 2014. Dette var fem måneder etter at Russland hadde invadert Krimhalvøya og samtidig sendt umerkede soldater inn i Donetsk og Luhansk oblaster.

Prorussiske separatister skal ha oppfattet flyet som et ukrainsk militærfly, men etter nedskytningen gikk det opp for dem at det var et et sivilt passasjerfly på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur. Russiske myndigheter har avvist befatning med hendelsen.

annonse

På denne tiden var Igor Girkin, en tidligere offiser i Russlands sikkerhetstjeneste FSB, øverstkommanderende i selverklærte Folkerepublikken Donetsk. Girkin, også kjent som Strelkov, ble ansett som ansvarlig, og ble samme høst sendt tilbake til Moskva.

Les også: Kaller Russland «kriminell stat»: – Må skys av siviliserte nasjoner

Nå er Igor Girkin, hans landsmann Sergej Dubinskij og ukraineren Leonid Khartsjenko dømt in absentia for drapet på de 298 menneskene, hvorav 193 var nederlendere, 43 malaysiere, 27 australere, tolv indonesere, ti briter, fire belgiere og like mange tyskere.

annonse

Rettssaken har pågått siden mars 2020, og endte altså med tre domfellelser. En tredje russisk borger, Oleg Pulatov, ble imidlertid frifunnet. Girkin, Dubinskij og Khartsjenko må samtidig betale 16 millioner euro i oppreisning til ofrenes familier. Det kommer i tillegg til fengsel på livstid. Dommen er ikke rettskraftig, og kan ankes av partene.

De tre stod tiltalt i en nederlandsk domstol. Hoveddommer Hendrik Steenhuis fant det bevist at de hadde planlagt og forberedt nedskyting av et fly, fremfor alt ved å tilveiebringe missil og utskytningsrampe fra Russland. Enn så lenge går Girkin, Dubinskij og Khartsjenko fri i Russland og okkuperte deler av Ukraina, skriver The Moscow Times.

I en uttalelse hevder Russlands utenriksdepartement at dagens dom er politisk motivert. De begrunner påstanden med, sagt med NTBs ord, at retten var under svært stort press fra en rekke aktører, blant andre Den internasjonale domstol (ICJ) i Haag.

Les Resetts utdypende sak om Igor Girkin her:

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse