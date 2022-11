annonse

Oppvarming av både huset og hytta 365 dager i året. Storslåtte utenlandsferier fra 100.000 kroner og oppover. Storskjerm med Netflix i alle rom. Siste skrik innen klær og interiør. Festmåltid hver dag.

Kanskje er det en karikatur på nordmenns ubekymrede forbruk gjennom tre tiår med vedvarende lønns- og bolisprisvekst. Eller kanskje har det en viss sannhet i seg at mange nordmenn gjerne har lagt utgiftene tett under inntektene.

Det var før strømprisene, matprisene og rentene begynte å øke på samme tid og i fellesskap har plusset 18.000 utgiftskroner i året på nordmenns familiebudsjett. Det meldes blant annet at Ola og Kari nå må jakte matvarer til nedsatt pris.

En som ikke lar seg overbevise av nordmenns jamring over stigende levekostnader, er Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank. I flere år har han fulgt med på nordmenns forbruk. Overfor E24 mener Reite at flertallet har et «forbruksproblem». Er deres reaksjon nå rett og slett et forsøk på å ikke innrømme egen skyld?

– Gitt at folk hadde sett over forbruket, er det riktig som Norges Bank sier, de aller fleste kan håndtere renteøkningene. Vi må anerkjenne smerten det er å si opp streamingabonnementet og droppe en ferie. Og det er en reell smerte hvis du har hatt flere tiår med gode tider, sier Reite, som leder BN Banks personkundeavdeling.

– Det store flertallet har definitivt mer et forbruksproblem enn et problem med at de ikke har inntekter nok til å dekke et forsvarlig forbruk.

I rapporten «Norske boligeiere har god betjeningsevne» kommer Norges Bank frem til at personer med inntekt fra 445.000 til 891.000 kroner, etter fratrekk av nødvendig forbruk, sitter igjen med 44,2 til 50,5 prosent av lønnen. Her legger sentralbanken til grunn fire prosent rente og strømpris på 220 øre.

