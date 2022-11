annonse

Har satt i gang en prosess.

Komikeren Atle Antonsen har vært i hardt vært etter at det ble kjent at han er anmeldt av forfatter Sumaya Jirde Ali for hatytringer han skal ha kommet med da de to møtte hverandre på et utested på Grünerløkka i Oslo.

Antonsen skal blant annet ha sagt at Ali var «for mørk til å være her».

Nå ser det ut til at dette kan få konsekvenser for Antonsen videre karriere. Discovery, som sender programmet Kongen befaler, der Atle Antonsen figurere i rollen som «kongen», sier de nå vil vurdere hva de skal gjøre med serien videre.

– Finaleepisoden til høstens sesong av Kongen befaler ble spilt inn i august. Den har ligget ute på Discovery+ siden forrige torsdag, og episoden vil gå som planlagt på TVNorge i morgen kveld. Denne og tidligere sesonger vil bli liggende i spilleren, fastslår kommunikasjonssjef i Discovery, Hanne McBride, i en tekstmelding til NRK.

Hun beskriver handlingene Ali har beskrevet som «helt uakseptable».

– Vi er nå i en prosess der vi vurderer hvordan vi løser fremtidige sendinger. Vi bestreber oss på å ta alle hensyn som må tas, og prosessen må ta den tiden den trenger å ta for at vi kan lande en klok beslutning.

