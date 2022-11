annonse

Ansatte i bydelshuset for Gamle Oslo på Tøyen i Oslo er blitt bedt om å ikke bruke regnbuefargede nøkkelbånd. Dette begrunnes med hensyn til sikkerhet.

De 550 kommuneansatte på bydelshuset er frarådet å bruke regnbuefargede nøkkelbåndene som ble brukt under Pride tidligere i høst. Dagbladet erfarer, fra et skriv de har sett, at dette begrunnes med sikkerhetshensyn.

Arbeiderpartiet og SV reagerer på denne anbefalingen.

– Hvorfor akkurat Gamle Oslo? Dette skurrer veldig, sier Agnes Nærland Viljugrein til Dagbladet.

Viljugrein er nestleder og gruppeleder for Ap i Gamle Oslos bydelsutvalg.

– Man skal ta vare på folks sikkerhet nettopp for å la folk få være den de er, sier hun.

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran fastslår at trygghet som en viktig prioritering lagt til grunn for disse retningslinjene.

– Innbyggerne møter ansatte fra våre tjenester som for eksempel NAV, barnevernet, rus/psykiatri etc. Vi skal sørge for at det er trygt for ansatte å være på jobb, og samtidig sikre at vi gir gode og likeverdige tjenester, skriver han til Dagbladet.

