annonse

En kommentator i Dagsavisen mener at det er for lett for folk å forsvare Atle Antonsen.

– «Fy faen, så jævlig», var det en på kontoret som ropte ut i går, da vi i fellesskap sto bøyd over PC-en og leste om 24-år gamle Sumaya Jirde Ali sitt møte med Atle Antonsen på byen, skriver debattansvarlig i Dagsavisen, Selma Moren.

– Hun fortalte ikke bare om en rystende hendelse, hun fortalte så vi forsto. Når man vet at Sumaya er den samfunnsdebattanten i Norge som er blitt hetset grovest, er det en ekstra trist dimensjon.

annonse

Moren skriver at det dreier seg om en ung kvinne som ble nok engang en gang minnet på at hun ikke er trygg, når en av Norges mest anerkjente komikere roper: Er dere ikke enig i at hun er for mørk til å være her?

Les også: Wiborg: – Kvinnebevegelsen har berøringsangst for ukultur blant innvandrere (+)

– Jeg er lei av å lese om Atle Antonsen, og spekulasjoner om hvordan dette er for han, eller vil ramme hans karriere. Hva med Sumaya, spør Moren, og trekker frem den hvite mannen:

annonse

– Vi skal legge merke til hvor lett det er for mange å forsvare den hvite, mektige mannen.

– Det verste overtrampet? Vi nekter å tro på det. Vi nekter å lytte. «Norge er ikke rasistisk», sier hvite mennesker kjekt og greit. Fram til ingen kjøper «dårlig vits i fylla» som forsvar for rasisme, er vi alle ansvarlige.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT