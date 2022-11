annonse

Flere medier har fått opplyst at den mye omtalte saken mot komiker Atle Antonsen er henlagt.

VG var første medium som rapportere om saken.

Saken skal være henlagt på bevisets stilling av Oslo statsadvokatembeter. Antonsen var anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

Av henleggelsen fremgår det, ifølge VG, at politiet ønsket å tiltale Antonsen for ytringen «er ikke du for mørkhudet til å være her?». Statsadvokaten mener imidlertid at dette ikke kan straffes etter straffelovens paragraf 185, med bakgrunn i rettspraksis fra Høyesterett og det faktum at det kun er «kvalifisert krenkende» utsagn som kan straffes etter denne bestemmelsen.

– Vurderingen er at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt. Saken blir derfor å henlegge etter bevisets stilling, heter det i begrunnelsen ifølge NRK.

Antirasistisk senter klager

Hatem Ben Mansour, leder av Antirasistisk senter, er skuffet over avgjørelsen.

– Jeg skal forfatte en klage på henleggelsen. Som jurist mener jeg dette er en feil vurdering. Det fordi avgjørelsen legger til grunn at Sumayas forklaring om hendelsen er uriktig, og jeg er veldig uenig i at utsagnet til Antonsen ikke er kvalifisert krenkende, sier Mansour til VG.

Ali har selv mulighet til å klage på statsadvokatens avgjørelse til Riksadvokaten.

– Overrasket

– Jeg ble overrasket over henleggelsen, sier kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, under Dagsnytt 18 på NRK.

– Samtidig er det en påminnelse om å ta forbehold når vi kun har den ene partens detaljerte forklaring. Og i denne saken har vi kun hatt Sumaya Jirde Alis detaljerte beskrivelse av hva som skjedde. Atle Antonsen har delvis bekreftet det ved å beklage, men det det har vært umulig for offentligheten å ettergå nyansene i fortellingen, sier hun.

– Dårlig rettsvern

Sumaya Jirde Alis venninne Cathrine Linn Kristiansen, reagerer kraftig på at statsadvokaten legger bort saken mot Atle Antonsen.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg hadde ventet et annet resultat. For meg er det en åpenbar rasistisk motivert handling, sier Cathrine Linn Kristiansen til NRK.

Hun mener rettsvernet mot rasisme er for dårlig.

– Det henleggelsen gjør er å vise hvor dårlig rettsvern man har mot rasisme, sier Kristiansen.

