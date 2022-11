annonse

AUF vil ikke at noen grunnskoler eller videregående skoler skal være drevet av private.

– Vi mener fellesskolen, uavhengig av hvem foreldrene dine er og hvordan du er plassert ideologisk og ­religiøst, er grunnsteinen i velferdssamfunnet vårt, sier AUF-leder Astrid Hoem til Klassekampen, og legger til:

– Vi mener vi sender et tydelig signal med et vedtak om å kutte all økonomisk støtte.

Klassekampen har skrevet om privatskolekjeden Akademiet og har avslørt at statstilskudd har blitt brukt på reklame, en lobbyist og eiernes møter med advokater.

– Sakene viser at pengene ikke blir brukt på det de skal, nemlig elevene, sier Hoem, som er bekymret for verdigrunnlaget i undervisningen:

– Fordi vi har sett hvordan de mer kommersielt innrettede skolene opererer, og at enkelte ideelle skoler underviser med et helt annet verdigrunnlag enn det vi ønsker i skolen.

Hoem peker på et eksempel fra Innherred kristne skole som eksempel, og konstituert rektor Bjørn Valde dette, som i et intervju med Dagbladet 15. oktober sa at homofili er en synd, og at de lærer elevene sine det.

