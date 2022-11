annonse

Mange kvinners frykt er at ektemannen mister seksuell interesse i henne.

Hos noen kvinner forblir det heldigvis med frykten. Andre kvinner opplever derimot at det verst tenkelige skjer, nemlig at mannen vender ryggen til når hun vil leke.

Det gjelder ikke minst en kvinne som har skrevet brev til The Suns samlivsspalte. Hun forteller at de hadde et fantastisk sexliv før de ble gift, men at det gikk nedover kort tid etter at de ble smidd i hymens lenker. Kvinnen er 36 år gammel, han er førti.

– Vi har vært gift i åtte år, og – kanskje heldigvis – har vi ingen barn sammen, skriver kvinnen. – Vårt sexliv var fantastisk i begynnelsen. Men han hadde sjelden lyst etter at vi ble gift. Jeg ble frustrert, men godtok det som en del av hvordan han er.

Lenge trodde hun at mannen hadde svak kjønnsdrift. Det var helt til hun fant en kvittering i jakken hans – fra en restaurant hun ikke hadde besøkt. Hun tok ham straks med til familievernkontoret, hvor mannen til slutt brøt ut i gråt og tilstod sine synder.

Det viste seg at mannen i en årrekke har benyttet seg av tjenester fra prostituerte. Han trengte ulovlig eller skitten sex for å få tenning, forklarte han sin vantro kone.

– Jeg har bannlyst ham fra soverommet og fortalt ham at jeg ønsker skilsmisse. Men det vil ikke hjelpe meg å lege mitt knuste hjerte eller endre faktumet at jeg, til tross for alt, fortsatt elsker ham, skriver kvinnen til The Sun, og ber avisens eksperter om råd.

Saken fortsetter.

– Det er ikke rart at du er sønderknust. Mannen din løy trolig fordi han skammet seg over sannheten, og [hans opprinnelige historie om] et sidesprang virket rett og slett mer fordøyelig, svarer The Sun, og legger til at mannen bare har gjort ting verre ved å lyve om en elskerinne før han innrømmet å ha kjøpt og betalt for sex.

– Hvis du, som du sier, fortsatt elsker ham, er dette noe han kanskje vil kunne hjelpes til å overvinne over tid. Men det er opp til deg, som er blitt bedratt så forferdelig, om du vil forsøke å bygge opp ekteskapet ditt igjen eller dra din vei.

– Siden han har hatt sex med mange kvinner, er det lurt at dere begge tester dere ved en lokal helseklinikk, legger samlivseksperten til.

