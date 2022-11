annonse

Hvis dagens dom fra Borgarting lagmannsrett blir stående, er det slutt på avl av hunderasen Cavalier King Charles Spaniel i Norge.

Hundeklubbene har allerede varslet anke til Norges Høyesterett, fordi de mener at en så viktig og prinsipiell sak krever avklaring «fra høyeste hold». Norsk Kennel Klub (NKK) mener at dommen er uklar.

– Er det bare de tre domfelte oppdretterne som forbys å avle, eller gjelder det alle som eier en variant av slik hund?

– Derfor anker vi trolig dommen til Høyesterett. Vi må selvfølgelig lese den grundig først, men selve prinsippet er svært viktig, og krever en avklaring på høyeste hold, skriver NKK i en pressemelding.

Opprinnelig forbød Oslo tingrett avl av både Engelsk Bulldog og Cavalier King Charles Spaniel, og viste til at dagens avl er i strid med dyrevernloven, skriver NTB. Nå har lagmannsretten altså friskmeldt førstnevnte. Nålevende Cavalier King Charles Spaniel blir ikke forbudt, men det blir forbudt å fremavle nye individer av denne rasen.

– Hensynet til å bevare rasen med slike karakteristiske eksteriøre trekk som den har i dag, eller estetiske hensyn, kan etter lagmannsrettens syn ikke forsvare avl med nevnte risiko for aktuelle helsemessige konsekvenser, skriver lagmannsretten.

– Heller ikke hensynet til virksomheten for de ankende parter, eller de mer følelsesmessige sidene av denne knyttet til affiniteten for rasen, kan oppveie for den risikoen for lidelser som cavalieren utsettes for ved avl, står det videre i dommen.

