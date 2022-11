annonse

Mens gradestokken kryper stadig nærmere null i Russland og vinterens sibirkulde er underveis, bor mange russiske menn ute i skogen.

De er hverken arbeids- eller bostedsløse, men har frivillig dratt ut i villmarken for å unndra seg potensiell rekruttering til slagmarken i Ukraina. Noen skjuler seg i avsideliggende hytter, mens andre har slått opp telt blant lyng og trær.

Selv om Russlands mobilisering av 300.000 reservister offisielt er fullført, sitter frykten i for å bli stanset og innhanket av militære ververe.

Det gjelder ikke minst fordi Moskva har innført billettkjøp pr. ansiktsgjenkjenning på byens metro. I slusen vil ansiktet ditt kunne scannes og søkes på opp mot en antatt eksisterende database over menn av militær interesse.

Etter at mobiliseringen ble kunngjort sent i september, har et sted mellom 300.000 og 700.000 russere forlatt landet. Det har sendt prisen på flybilletter, og ikke minst kost og losji i ankomstlandene, til værs. Flere ser seg derfor nødt til å legge ut på flukt innenlands, til Russlands veldige villmark.

En IT-spesialist som The Washington Post har snakket med, bor for tiden i telt i skogen et sted i sørlige Russland. Den unge mannen i vernepliktig alder gav raskt opp jakten på en rimelig vei ut av landet.

– Jeg fryktet at jeg ville bli innrullert hvis jeg gikk på dagligvarebutikken eller at noen oppsøker hjemmet mitt, sier IT-spesialisten på telefon til avisen. Under dekknavn deler han sine erfaringer på Telegram.

The Washington Post har også intervjuet fem andre menn som oppholder seg på andre adresser enn sin folkeregistrerte, slikt som leide leiligheter, datsjaer og et musikkstudio. En av disse er en 38 år gammel labtekniker fra Moskva. Han forteller at politiet og militære tjenestemenn nærmest lå i bakhold utenfor leiligheten hans og overrakte ham innkallingen.

Mannen uteble fra samlingspunktet morgenen etter. Isteden skal han en tid ha skjult seg i en datsja ute på landet. Han forteller avisen at han ikke kan reise utenlands, fordi han ikke kan ha hjemmekontor og fordi han ikke vet hvor han skal dra. Han har skaffet seg sykkel for å unngå trafikkpolitiet hvis han kjører bil og ansiktsgjenkjenning hvis han reiser kollektivt.

Budskapet fra militærnekterne er at de ikke vil drepe eller drepes samt at de frykter de kummerlige forholdene med fukt, kulde og dårlig mat i kasernene, i tillegg til at reservistene ofte mangler tilstrekkelig utstyr eller har fått påbud om å selv skaffe og bekoste dette.

– De lider allerede før de kommer til fronten, og kan for eksempel lett pådra seg lungebetennelse, og ingen kommer til å bry seg, noe som setter det hele i perspektiv for min del. Jeg kan enten mobiliseres eller plasseres i noe som ligner et fengsel, hvor du ikke har noen rettigheter, bare plikter, eller jeg forblir her, hvor jeg har mange problemer og utfordringer, men jeg er fri, uttaler labteknikeren til The Washington Post.

En 24 år gammel finanskonsulent, også han i den russiske hovedstaden, er særlig ettertraktet for de militære ververne på grunn av sin fortid som spesialsoldat. Han har gått i skjul, og forteller at myndighetene har «anstrengt seg» for å finne ham. I tur og orden oppsøkte de hans folkeregistrerte adresse, arbeidsplassen hans, og avhørte andre beboere i leiligheten hans.

– Jeg er imot krigen. Jeg har aldri slått noen i hele mitt liv, sier en førti år gammel musiker med militær trening fra universitetet. Det har en strafferamme på ti års fengsel å nekte å tjenestegjøre i Ukraina hvis man kalles inn eller deserterer fra fronten. Frivillig overgivelse kan gi inntil femten år.

